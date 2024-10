Le auto più vendute di Settembre 2024 in Italia: salgono elettriche e GPL

Il mercato automobilistico italiano ha registrato un calo del 10,7% a settembre 2024, mentre nel mese di agosto era del 13,4%. Sono soltanto 121.666 le immatricolazioni e si tratta, senza dubbio, di numeri alquanto preoccupanti. A stupire sono le vendite di auto elettriche, che hanno registrato un aumento del 29% grazie agli effetti degli incentivi.

Mercato auto Italia, a settembre salgono le vendite di elettriche e GPL: disastro ibride e benzina

Per quanto riguarda le auto a benzina, le unità vendute ammontano a 31.260, pari ad una flessione del 23% rispetto al 2023. La quota di mercato è del 25,4%. Il diesel continua a registrare numeri negativi, con un calo del 27,3% e 15.634 immatricolazioni. La quota di mercato, in questo caso, è del 12,7%. Cresce, invece, la richiesta delle vetture GPL, che salgono a quota 11.447 unità vendute, per una crescita del 2,9% e una quota di mercato del 9,3%. Leggermente in calo, dell’1,5%, anche le ibride, con 53.975 unità vendute, con una quota di mercato del 43,9%. Sono state 6.437 le auto elettriche consegnate, ovvero il 29% in più rispetto a settembre 2023. In questo caso la quota di mercato sale al 5,3%.

Scendono anche le ibride Plug-in, con 4.136 immatricolazioni e un calo del 25,5%, con una quota di mercato del 3,4%. Soltanto 9 le auto a metano vendute, mentre nella lista appare anche una Toyota Mirai ad idrogeno. Di seguito le top 10 delle auto più vendute in Italia a settembre 2024, divise per alimentazione.

Auto ibride

Fiat Panda: 7.026

Toyota Yaris Cross: 3.241

Ford Puma: 2.391

Toyota Yaris: 2.376

Jeep Avenger: 2.109

Kia Sportage: 1.685

Suzuki Swift: 1.455

Toyota C-HR: 1.294

Fiat 600: 1.077

Nissan Qashqai: 1.042

Auto a benzina​

Opel Corsa: 2.348

Peugeot 208: 2.257

MG ZS: 1.872

Volkswagen T-Cross: 1.686

Jeep Avenger: 1.660

Volkswagen T-Roc: 1.436

Peugeot 2008: 1.388

Toyota Aygo X: 1.180

Dacia Sandero: 1.171

Kia Picanto: 1.157

Auto a GPL

Dacia Sandero: 2.960

Dacia Duster: 1.914

Renault Captur: 1.795

Renault Clio: 1.520

DR 5.0: 852

Dacia Jogger: 409

Hyundai i20: 288

DR 3.0: 241

DR 6.0: 231

Kia Sportage: 225

Auto diesel

BMW X1: 1.144

Volkswagen T-Roc: 1.084

Volkswagen Tiguan: 1.018

Audi Q3: 954

Mercedes GLA: 917

Alfa Romeo Tonale: 872

Volkswagen Golf: 613

Fiat Tipo: 580

BMW X2: 577

Skoda Octavia: 502

Auto elettriche

Tesla Model 3: 1.284

Tesla Model Y: 600

Volvo EX30: 418

Peugeot e-208: 374

Ford Explorer: 219

BMW iX1: 217

Audi Q4 e-tron: 212

Jeep Avenger: 190

Volkswagen ID.3: 162

Fiat 500e: 127

Auto Plug-in

Ford Kuga: 280

Toyota C-HR: 256

BMW X1: 248

Audi Q5: 240

Volvo XC60: 220

Jeep Renegade: 158

Mercedes GLA: 118

Volkswagen Tiguan: 116

Jeep Compass: 109

Volkswagen Golf: 108

Auto a metano