Land Cruiser elettrico nel 2026? Oltre 1000 km con una ricarica

Toyota ha in serbo grandi novità per la storica Land Cruiser, che sta per diventare un vero e proprio brand, con l’introduzione di due nuovi modelli elettrici pronti a debuttare sul mercato. Già anticipati da due concept car, i veicoli in questione si rivolgeranno a target diversi: uno, più compatto, cercherà di attirare i giovani, mentre l’altro, di dimensioni maggiorate, sarà rivolto agli amanti del lusso.

Toyota: oltre 1.000 km di autonomia per la Land Cruiser

Il primo, ispirato alla Land Cruiser SE del 2023, si preannuncia più grande e orientato al comfort rispetto alla J250 Land Cruiser destinata al Nord America. Inoltre, la Casa nipponica farà progressi anche in altri aspetti, in particolare la tecnologia. Fedele alla reputazione guadagnata sul campo, il colosso del Sol Levante si prepara per un’altra rivoluzione, rappresentata dalle celle prismatiche, che dovrebbero essere più economiche da produrre e avere una maggiore densità energetica rispetto agli accumulatori attuali.

La combinazione di tecnologia e lusso anticipa l’arrivo di una vettura che renderà omaggio al 75º anniversario della Land Cruiser nel 2026, secondo Autocar. Si parla forse di un ulteriore accumulatore ad alte prestazioni, in grado di garantire un’autonomia fino a 1.000 km con una singola carica.

Anche se non è progettata esclusivamente per il fuoristrada, la Land Cruiser SE si distinguerà per le sue prestazioni su ogni tipo di terreno, compresi quelli accidentati. Lo assicura il Costruttore dei Tre Anelli, che ha fiducia soprattutto nelle caratteristiche meccaniche, tra cui una coppia sufficientemente elevata da affrontare qualsiasi salita o fossato.

Mentre per la vettura più piccola manca una data di uscita precisa, il programma è già stabilito per la sorella, che si ispira alla showcar Compact Cruiser EV del 2021. Si prevede che abbia dimensioni simili alla bZ4X, ma con maggiore attenzione allo stile e alla praticità. Le principali concorrenti saranno la Land Rover Defender e la Mercedes Classe G, due opzioni a zero emissioni che combinano compattezza e solidità.

Come la bZ4X, l’architettura sarà l’E-TNGA, attualmente in grado di sviluppare 217 CV e dotata di un battery pack da 71,4 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 417 km per carica. Resta da vedere se le forme squadrate della Land Cruiser avranno un impatto sull’autonomia.

Secondo voci provenienti direttamente dal Giappone, oltre alla versione elettrica, sarebbero in sviluppo anche varianti a combustione interna e ibride. Tuttavia, l’obiettivo è di ridurre i prezzi delle future Land Cruiser per attirare un ampio pubblico globale, come dichiarato dal responsabile del branding della Casa nipponica.