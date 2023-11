Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario: versione unica per l’addio al modello

La STO SC 10° Anniversario è una versione unica della Lamborghini Huracan STO che è stata personalizzata dal reparto Ad Personam di Lamborghini e poi perfezionata dal reparto corse del marchio Squadra Corse. La divisione Squadra Corse è responsabile della creazione delle sfrenate auto da corsa Lamborghini e festeggia ora il suo decimo anniversario. La livrea prende in prestito molti elementi del prototipo da corsa endurance SC63 Le Mans Daytona ibrido (LMDh) della Lamborghini con verniciatura a contrasto Verde Mantis (verde) e Nero Noctis (nera).

Lamborghini Huracan continua a farci sognare con un’edizione speciale che rende omaggio ai 10 anni della Squadra Corse

Strisce da corsa tricolori corrono sul cofano e sul tetto, mentre i loghi “Squadra Corse 10° Anniversario” adornano le portiere e la parte posteriore, celebrando la divisione motorsport. Oltre alla combinazione di colori esterni appositamente selezionata, l’auto indossa un pacchetto opzionale interamente in fibra di carbonio con accenti rossi.

I sedili in Alcantara con cuciture verdi a contrasto e cinture a quattro punti sono abbinati a tappetini in fibra di carbonio, roll bar in alluminio e ulteriori dettagli in carbonio. La Lamborghini non si è limitata ad armeggiare con il design della Huracan durante la creazione di questo modello speciale, ma ha anche dato alla divisione Squadra Corse pieno accesso alla meccanica dell’auto, segnando la prima volta che la divisione ha contribuito allo sviluppo di un’auto omologata per la strada.

Il reparto corse di Lamborghini ha cercato di migliorare ulteriormente l’aerodinamica della vettura, aumentando l’angolo dell’alettone posteriore di tre gradi e modificando completamente la copertura anteriore. Queste modifiche aumentano la deportanza su entrambe le estremità della vettura. Oltre a migliorare l’aerodinamica, Squadra Corse ha anche sostituito i “normali” ammortizzatori adattivi (se così si possono chiamare) della STO con ammortizzatori da corsa. I nuovi ammortizzatori hanno una regolazione di ben quattro parametri, e il top è uno scarico Akrapovic in titanio, che garantisce che nessuno nel raggio di due chilometri dalla vettura possa non notarlo.