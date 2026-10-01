Hyundai riempie i buchi della gamma Ioniq: a lavoro sulla 4 e sulla 7

Hyundai ha, per così dire, un problema di aritmetica. La Casa coreana, infatti, ha (da poco) una Ioniq 3, una 5, una 6 e una 9, mancano il 4, il 7 e un bel po’ di clienti che nel frattempo sono andati a comprarsi una Kia.

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Secondo le indiscrezioni britanniche rilanciate da Auto Express, la casa sudcoreana starebbe preparando due nuovi SUV elettrici, in arrivo entro 12-18 mesi. Nessuna conferma ufficiale, nemmeno sui nomi, anche se il quadro è piuttosto leggibile.

La futura Ioniq 4 sarebbe un SUV di segmento B, piazzato sopra la Ioniq 3 e con una carrozzeria molto più convenzionale della piccola a cinque porte. Linee squadrate, posizione di guida alta, abitacolo sfruttato fino all’ultimo centimetro.

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Hyundai vuole dare una risposta alla Kia EV3, Renault 4 e alla futura Skoda Epiq, senza lasciare tutto il lavoro a una Kona Electric che comincia a sentire il peso dell’incarico. Il debutto è atteso nel 2027, con l’interno che pescherebbe a piene mani dalla Ioniq 3, multimedia Pleos incluso. Sulla tecnica, si ipotizzano batterie da 42 e 61 kWh, motore sull’asse anteriore, magari una versione a doppio motore più avanti. Sul prezzo, Oltremanica si parla di poco meno di 30.000 euro.

Sulla parentela con la Kia EV3, Chris McKinnon, responsabile prodotto di Hyundai per l’Europa, ha scelto la via del silenzio elegante.

La Ioniq 7 è la storia più curiosa. Quando nel 2020 Hyundai fece di Ioniq un marchio a sé, il piano prevedeva 5, 6 e 7, numeri pari per le berline, dispari per i SUV. Il grande SUV a sette posti, poi, è diventato Ioniq 9, e il 7 è rimasto lì, vacante, con tanto di riferimenti ufficiali mostrati per anni. Ora potrebbe tornare in servizio per un modello di taglia media, a metà strada tra la 5 e la 9: più accessibile, carrozzeria più squadrata, due file di sedili o una terza fila occasionale.

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Qui le attese salgono. Si parla di architettura a 800 volt, versioni mono e doppio motore, e di un’autonomia che per restare competitiva dovrebbe superare i 640 chilometri. Capacità delle batterie e cifre definitive? Per ora nulla, quindi tutto resta previsione. Il listino britannico lo colloca tra i 52.000 e i 58.000 euro, ma sono stime per il Regno Unito, non cartellini italiani.

Hyundai ha già annunciato più di 100 modelli nuovi o rinnovati entro il 2030, e nel piano per l’Europa figura proprio un SUV di segmento B.