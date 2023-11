ZF introduce un sistema frenante senza impianto idraulico

L’elettrificazione delle auto non si limita al motore, come dimostra il fornitore ZF Friedrichshafen. Il gruppo, che sviluppa regolarmente tecnologie innovative, ha presentato un sistema frenante avanzato che funziona interamente senza idraulica. Nel sistema Brake By Wire la pressione frenante necessaria per rallentare le ruote è generata da piccoli motori elettrici posizionati direttamente sulla pinza freno. Così i freni a disco sostituiscono il classico sistema frenante idraulico, in cui il fluido circolante supportato da servopompe genera la pressione necessaria.

Con un freno ZF l’impulso frenante viene trasmesso tramite cavi elettrici (“by wire”). Il liquido dei freni e il sistema di trasmissione, compreso il cilindro e la servopompa o il servofreno idraulico, funzionano tutti senza idraulica. Questa tecnologia offre diversi vantaggi. È adatta sia per auto elettriche che per modelli convenzionali con motore a combustione interna. Presenta vari vantaggi rispetto al sistema idraulico. Uno di questi è che i motori elettrici, chiamati attuatori, hanno un “mordente” migliore. Durante la frenata d’emergenza automatica a partire da 100 km/h, l’impianto frenante accorcia lo spazio di frenata di circa nove metri, come ha riscontrato ZF nei test. Inoltre questa tecnologia risparmia energia: in stato passivo, le pastiglie difficilmente sfregano contro i dischi e con le auto elettriche è possibile un chilometraggio maggiore dell’1-2 per cento.

Il sistema frenante con freno a cavo è più leggero di un sistema frenante idraulico: “Gli attuatori aggiungono peso extra, ma eliminando il circuito idraulico, alla fine il peso viene ridotto”, sottolinea un portavoce di ZF. Da notare che il freno elettrico è più economico: risparmia ai produttori la necessità di installare un sistema idraulico durante la produzione e quindi aiuta a snellire il processo produttivo.

Gli ingegneri ZF sottolineano che la sensazione di frenata per il conducente è quella di un freno classico nonostante la trasmissione indiretta dell’impulso. Gli assistenti di sicurezza come ABS ed ESP non sono interessati dalla modifica, poiché i sensori si trovano sul mozzo della ruota.

La crescente digitalizzazione rende possibile la gestione centralizzata dell’intero sistema veicolo tramite più computer. Un sistema di frenatura elettrico si inserisce perfettamente in questo universo digitale-elettrico. ” Con tali sistemi di cavi stiamo aprendo le porte a una nuova era di controllo dei veicoli “, riassume il Dr. Holger Klein, CEO del Gruppo ZF.