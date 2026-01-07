Kia chiude il 2025 con vendite da record e punta a crescere ancora nel 2026

Kia ha stabilito un nuovo record annuale globale con 3,13 milioni di veicoli consegnati, registrando una crescita del 2% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il traguardo inizialmente fissato a 3,22 milioni di unità è rimasto fuori portata, evidenziando come le aspettative fossero state forse troppo ambiziose per un mercato ancora in fase di assestamento.

Kia chiude il 2025 con un record agrodolce e punta a 3,35 milioni nel 2026

Il successo commerciale del marchio si è concentrato principalmente sul comparto dei SUV, che hanno rappresentato la forza trainante dell’intero anno. Lo Sportage ha guidato la classifica interna con 569.688 unità consegnate, seguito dal Seltos con 299.766 esemplari e dal Sorento che ha completato il podio con 264.673 veicoli. Una conferma di come il segmento dei crossover e dei SUV continui a dominare le preferenze della clientela globale.

Nonostante il mancato raggiungimento del target 2025, Kia non ridimensiona le proprie ambizioni. Per l’anno in corso il marchio punta a consegnare 3,35 milioni di veicoli, un obiettivo considerato realistico grazie all’arrivo di nuovi modelli strategici come le prossime generazioni di Telluride e Seltos. La produzione verrà incrementata per supportare questa crescita, con il mercato domestico sudcoreano che dovrebbe assorbire 565.000 unità contro le 545.776 del 2025. Fuori dalla Corea del Sud, Kia punta a vendere 2.775.000 veicoli rispetto ai 2.584.238 dell’anno scorso.

I veicoli speciali e commerciali vengono conteggiati separatamente. Per questa categoria Kia prevede di consegnare 10.000 unità nel 2026, quasi il doppio rispetto alle 5.789 dello scorso anno.

Anche il marchio gemello Hyundai ha mancato l’obiettivo prefissato per il 2025. Invece dei 4,17 milioni di veicoli inizialmente proiettati, la casa madre di Kia ha consegnato 4,14 milioni di unità. Per il 2026 l’obiettivo è fissato a 4,16 milioni di veicoli.

La prossima Ioniq 3 potrebbe trasformarsi in un best seller tra gli acquirenti alla ricerca di un’elettrica entry-level. Tuttavia, la piccola vettura anticipata dal Concept Three non arriverà sul mercato prima della seconda parte dell’anno, rendendo improbabile che il suo impatto commerciale si manifesti pienamente prima del 2027.