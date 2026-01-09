Kia EV5 GT, il “nuovo Sportage” sportivo dell’era elettrica supera i 300 CV

Il Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026 diventa palcoscenico per Kia che presenta al pubblico i nuovi membri della sua crescente famiglia di sportive GT. Il costruttore coreano alza decisamente il tiro sui veicoli elettrici ad alte prestazioni portando tre proposte molto interessanti. La nuova Kia EV3 GT che rappresenta la porta d’ingresso alla gamma, l’attesa Kia EV4 GT pronta a sconvolgere il mercato delle compatte elettriche e il SUV che trasforma lo Sportage sportivo per l’era elettrica, ovvero la nuova Kia EV5 GT.

Dopo una lunga attesa debutta sul suolo europeo la variante GT della nuova Kia EV5 arrivata da poco nelle concessionarie. L’alternativa elettrica alla Kia Sportage nella crescente gamma del marchio guadagna finalmente il badge GT per tirare fuori il suo lato più audace.

Grazie a una serie di elementi di design specifici per questa variante, il modello GT prende le distanze dall’EV5 standard facendo emergere il lato più aggressivo e sportivo di questo SUV. La vista laterale rivela la sua essenza da crossover e mette in mostra i cerchi in lega da 20 pollici avvolti da pneumatici ad alte prestazioni Michelin Pilot Sport 4 SUV. Anche i gruppi ottici anteriori e posteriori LED con firma luminosa distintiva meritano attenzione.

Le dimensioni della nuova EV5 GT vedono una lunghezza di 4.610 mm, larghezza di 1.875 mm, altezza di 1.680 mm e passo di 2.750 mm, misure che la collocano perfettamente nel segmento dei SUV compatti premium.

Per quanto riguarda l’abitacolo, ci si ritrova rapidamente avvolti da un’atmosfera più sportiva. Tra le novità più evidenti spiccano i sedili sportivi GT semi bucket specifici e il volante sportivo GT. La postazione di guida è digitale e connessa, combinando un quadro strumenti digitale con uno schermo tattile di dimensioni generose. Anche la tappezzeria contribuisce al carattere distintivo dell’allestimento.

Collocandosi al vertice dell’offerta, la variante GT dell’EV5 presenta un equipaggiamento molto ricco. Tra le dotazioni più significative troviamo il sistema di illuminazione intelligente, l’impianto audio Harman/Kardon, l’Head-Up Display, il portellone elettrico intelligente, il sistema di illuminazione ambientale e il parcheggio remoto con chiave. I sistemi di assistenza alla guida formano una lista completa che include mantenimento di corsia, assistente angolo cieco, riconoscimento limiti di velocità, rilevamento affaticamento conducente, cruise control adattivo intelligente, monitoraggio angolo cieco, sensori di parcheggio e assistenza abbaglianti.

Per quanto riguarda la propulsione elettrica, la EV5 GT monta una batteria agli ioni di litio da 81,4 kWh che alimenta due motori, uno per asse, garantendo la trazione integrale. Il motore elettrico anteriore eroga 155 kW pari a 211 CV mentre quello posteriore raggiunge 70 kW ovvero 95 CV, per una potenza totale combinata di 225 kW corrispondenti a 306 CV.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene coperta in 6,2 secondi e il modello dispone di una modalità di guida specifica GT per estrarre il massimo delle prestazioni. A questo si aggiungono sospensioni controllate elettronicamente, cambio marce virtuale e design attivo del sonoro, elementi chiave per un’esperienza di guida più immersiva e sportiva.

Supporta una potenza di ricarica in corrente alternata fino a 22 kW mentre usando un punto di ricarica in corrente continua bastano 30 minuti per passare dal 10% all’80%. La tecnologia V2L (Vehicle-to-Load) permette inoltre di utilizzare l’energia della batteria per alimentare dispositivi elettrici esterni come una caffettiera, un utensile o per ricaricare monopattini e biciclette elettriche.

La produzione partirà nel secondo trimestre del 2026, mentre gli ordini partiranno a breve, quindi il lancio commerciale è davvero alle porte. Al momento non sono stati indicati i prezzi, ma considerando che la versione top di gamma dell’EV5 standard supera i 50.000 euro è lecito aspettarsi che la variante GT oltrepassi la soglia dei 55.000 euro.