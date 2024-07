La modalità “Beast” del Tesla Cybertruck stabilisce nuovo record sul quarto di miglio

La versione top di gamma del Tesla Cybertruck, chiamata Cyberbeast, ha stabilito un nuovo record nel quarto di miglio (400 metri). Il pickup elettrico, che negli Stati Uniti è al momento il più venduto del segmento, dimostra di essere estremamente veloce nonostante il suo enorme peso, superiore alle 3 tonnellate. Si tratta di una grande barriera di ingresso nei mercati europei e cinese, dove a causa della sua carrozzeria in acciaio inossidabile e le sue dimensioni importanti rendono difficile l’omologazione. Tuttavia, sembra che in alcuni paesi europei siano state registrate le prime unità, immatricolando il pickup elettrico come veicolo commerciale. Questa vicenda potrebbe dare un senso al nuovo tour in Italia del pickup, iniziato pochi giorni fa e che durerà fino alla fine di agosto.

Tesla Cybertruck, velocità incredibile nonostante il peso: nuovo record sul quarto di miglio con il Cyberbeast

Grazie alla sua potenza di oltre 800 cavalli, la versione Cyberbeast del pickup può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi. Questa potenza ha consentito al veicolo di percorrere il quarto di miglio in soli 10,963 secondi presso il Word Wide Technology Raceway di Madison, Illinois. Questa versione monta tre motori elettrici ed ha a disposizione la modalità “Beast”, che oltre a migliorare l’accelerazione, abbassa anche l’altezza del veicolo, ottimizzando la stabilità.

Per fare un confronto, il Cybertruck con doppio motore elettrico eroga 593 cavalli, che spingono il veicolo da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. Si tratta di performance comunque degne di nota, considerando il suo notevole peso. Come anticipato in precedenza, il pickup elettrico dell’azienda di Elon Musk è al momento il più venduto negli Stati Uniti con più di 3.200 unità vendute ad un prezzo medio di 112.696 dollari, superando veicoli molto apprezzati come il Ford F-150 Lightning.

Di recente diversi proprietari di Cybertruck hanno lamentato alcuni problemi con il veicolo, tra cui la facilità nel riportare tagli e ferite a causa della carrozzeria in acciaio inossidabile. Uno di questi ha raccontato di aver quasi perso un dito semplicemente aprendo la portiera, riportando un taglio profondo sui bordi della maniglia.