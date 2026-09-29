La Honda Prelude Limited Edition sbarca in Europa

Dopo la calda accoglienza ottenuta in Giappone, la nuova Honda Prelude Limited Edition si prepara a conquistare il cuore dei clienti europei. Il debutto commerciale in Italia è previsto per il mese di febbraio 2027. Questo modello esclusivo fonde la tradizione sportiva del marchio con l’innovazione tecnologica più avanzata.

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La forza dinamica dell’auto non viene messa in risalto facendo ricorso a forme aggressive o da corsa, ma ispirando il design al volo fluido e naturale degli alianti, che trasmette l’idea di una perfetta combinazione di controllo e libertà. Le stesse doti che promette il modello.

La Honda Prelude Limited Edition discende da una grande eredità storica e si inserisce nel solco di una stirpe di successo, nata quasi 50 anni fa. Rinnova, in forma esclusiva, i contenuti di una famiglia di auto che da sempre è sinonimo di avanguardia tecnologica. In questa veste speciale si distingue per le originali scelte cromatiche e per le finiture di altissimo profilo.

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La carrozzeria sfoggia un’inedita colorazione Premium Crystal Garnet Metallic, studiata appositamente per catturare la luce ed esaltare le linee slanciate della coupé. Gli accenti rossi sui paraurti anteriori e posteriori, le pinze freno Brembo rosse e i cerchi in lega da 19 pollici con finitura Black cut mettono in risalto il vigore dinamico della nuova Honda Prelude Limited Edition, ma senza eccessi.

Spostando l’attenzione sull’abitacolo si notano le tonalità bordeaux che dominano la tela grafica interna. Ad impreziosire il quadro ci pensano le cuciture rosse a contrasto sul volante, sulla plancia, sulla console, sui sedili e sui pannelli delle portiere. L’emblema Prelude ricamato a mano sulla plancia è una firma del suo profilo artigianale, che rende ogni esemplare unico.

La coupé giapponese di casa Honda promette una guida coinvolgente. Ad animare le danze della Limited Edition ci pensa un avanzato sistema e:HEV. Parliamo di un powertrain ibrido molto evoluto, che asseconda in modo adeguato i bisogni emotivi, unendo felicemente un 4 cilindri in linea da 2.0 litri a ciclo Atkinson, con iniezione diretta di benzina, a due motori elettrici compatti, per 184 cavalli di potenza massima.

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L’innovativa tecnologia Honda S+ Shift simula otto marce virtuali nel cambio automatico e-CVT, tramite i paddle al volante, offrendo fluidità e reattività da coupé sportiva. Presentata per la prima volta quasi 50 anni fa, Prelude è sempre stata un modello simbolo delle più avanzate innovazioni tecnologiche Honda, capace di coniugare prestazioni ed emozione alla guida. La nuova generazione prosegue questa tradizione, anche in serie limitata, come nel caso in esame.