Kia reinventa la mobilità sostenibile: interni rivoluzionari

Kia aveva anticipato nei giorni scorsi delle importanti novità, e così è stato. La casa automobilistica ha rivelato due nuovi prototipi a zero emissioni, l’EV3 e l’EV4, che rappresentano chiaramente il risultato degli sforzi profusi per soddisfare le esigenze e i gusti della clientela. Presto saranno disponibili ulteriori specifiche tecniche, ma nel frattempo possiamo esaminare questi veicoli sia dal punto di vista estetico che delle prestazioni.

Kia svela due concept a trazione 100 per cento elettrica con interni fuori dal comune: anche così contribuisce alla causa ambientale

La Kia EV3 sembra condividere molti elementi con la EV9, che è già un’audace sperimentazione per conto suo. Secondo quanto affermato dall’azienda, questo piccolo SUV è stato concepito per offrire la tecnologia, la praticità e il design della sua controparte di gamma superiore, ma in un pacchetto più compatto ed accessibile. D’altra parte, la EV4 rappresenta l’impegno di Kia nei confronti delle berline, anche con l’avvento dell’era “green”. Nonostante gli SUV abbiano dominato il mercato negli ultimi anni, molti produttori stanno riproponendo le berline, come dimostrato dal Salone di Monaco svoltosi all’inizio di settembre.

All’evento bavarese, diversi produttori hanno presentato esemplari di questo tipo, dimostrando che Kia intende avere un ruolo di primo piano in tale segmento. Mentre l’estetica dell’EV3 potrebbe scatenare diverse discussioni, l’identità della EV4 è piuttosto intrigante. Tuttavia, bisogna ammettere che la filosofia stilistica “Opposites United” si preannuncia interessante.

Probabile l’arrivo sul mercato

Se i modelli entreranno in produzione, è probabile che l’EV3 rimarrà sostanzialmente fedele al concept, mentre potrebbero essere apportate alcune leggere modifiche all’EV4. Cambiamenti radicali sembrano improbabili, date le esperienze passate. La già citata EV9 sembrava essere solo un esercizio di stile o destinata a subire significative modifiche, ma la versione di serie ha mantenuto la sua sostanza originale, con pochi aggiustamenti.

Le probabilità che questi modelli arrivino sul mercato sembrano piuttosto elevate. Ciò è suggerito da un passaggio nel comunicato stampa, in cui Kia sottolinea esplicitamente che ha creato un’intera gamma di veicoli elettrici con prezzi compresi tra 30 mila (circa 28 mila euro al cambio attuale) e 80 mila dollari (75 mila euro). Le EV3, EV4 ed EV5 (recentemente presentata) si posizioneranno in un range compreso tra 35 mila (meno di 33 mila euro) e 50 mila dollari (47 mila euro).

Anche se Kia non entra nei dettagli riguardo alle specifiche delle batterie e dei motori elettrici, sembra che condivideranno molte caratteristiche con l’EV5, che è dotata di una batteria da 64 kWh o 88 kWh. La versione standard offre un motore da 218 CV sull’asse anteriore, mentre le versioni a trazione integrale aggiungono un motore più piccolo da 94 CV all’asse posteriore.

Oltre al powertrain, sia l’EV3 che l’EV4 cercano di rispettare l’ambiente utilizzando nuovi metodi ecologici rivoluzionari, sviluppati secondo un approccio a basso impatto ambientale. I metodi prendono ispirazione dall’EV9 e includono l’utilizzo di nuovi materiali sostenibili, come le strutture in fibra naturale, ad esempio per i sedili.

Marilia Bill, responsabile del reparto di design CMF di Kia, sottolinea che il materiale utilizzato per l’interno della console dell’EV3 non è stato prodotto, ma coltivato. Il micelio, derivato dalle radici dei funghi, combina una notevole resistenza con una superficie estremamente morbida al tatto. Il processo, chiamato biofabbricazione, rappresenta uno dei principali punti di forza dell’azienda.

EV4: coloranti naturali al cotone 100 per cento riciclato

Per l’EV4, il team ha applicato coloranti naturali al cotone 100 per cento riciclato, utilizzando radici di robbia e gusci di noce. Inoltre, hanno intrecciato le strisce di tessuto a mano per creare un effetto tridimensionale. Se Kia riuscisse a semplificare ulteriormente il processo, i materiali sostenibili potrebbero essere utilizzati anche nelle versioni di produzione.

Nell’EV4, il team ha utilizzato la canapa per la console, una pianta a crescita rapida che richiede poche risorse per la coltivazione. Essa è altamente modellabile e conferisce all’abitacolo un aspetto affascinante e ricco. Tuttavia, anche se i modelli sembrano promettenti, è improbabile che arrivino sul mercato europeo prima del 2026.