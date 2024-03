Nuova Kia K4: la berlina compatta si mostra prima del debutto ufficiale

Dopo giorni di teaser e antiprime, Kia ha finalmente svelato le prime immagini della nuova K4, una berlina compatta dal design moderno e futuristico. La carrozzeria è realizzata con il metodo Twist Logic, che enfatizza le forme della vettura alla luce, creando un effetto particolarmente suggestivo quando la si osserva dai lati.

Il frontale della nuova Kia K4 presenta fari verticali posizionati ai bordi esterni, mentre una striscia LED orizzontale attraversa tutto l’anteriore. Per quanto riguarda il posteriore, il modello presenta fanali verticali posizionati in modo simile a quelli dell’anteriore, che si estendono fino al paraurti. In quest’ultimo troviamo il diffusore che completa il design.

Per quanto riguarda l’abitacolo, la Kia K4 presenta un grande schermo dal design elegante che domina il cruscotto, lasciando libera la parte dedicata al passeggero anteriore. Gli occupanti possono scegliere diversi colori dedicati all’illuminazione dell’abitacolo, che esalta l’eleganza degli interni.

La casa automobilistica coreana ha ridotto al minimo i pulsanti fisici, sostituendoli con un controller rotativo che facilita la navigazione tra le varie funzioni in modo semplice ed intuitivo. Sono comunque presenti pulsanti fisici dedicati alla Home, la mappa e la ricerca, oltre a quelli per il climatizzatore, il riscaldamento e la ventilazione.

Per i rivestimenti dei sedili è possibile scegliere tra diverse opzioni, tra cui Medium Gray, Slate Green, Onyx Black e Canyon Brown. Il debutto ufficiale è previsto per il 27 marzo al New York International Auto Show, dove verranno rivelate tutte le specifiche tecniche del modello. Non ci resta quindi che attendere il debutto ufficiale previsto per la prossima settimana per scoprire tutti i segreti della nuova Kia K4.