Jaguar Type 00, nuove immagini dai test dell’imponente GT elettrica

Jaguar sta vivendo una trasformazione elettrica radicale, abbandonando definitivamente i motori a combustione per abbracciare il futuro dei veicoli 100% elettrici. Il marchio sta puntando in alto, migliorando la qualità dei suoi modelli, aumentando i prezzi e riducendo la produzione.

La rivoluzione inizia con una maestosa gran turismo, anticipata dal concept Type 00 visto a dicembre, e ora un prototipo è stato avvistato per le strade spagnole. Nonostante il pesante camuffamento, la GT non riesce a nascondere la sua imponente presenza. Il cofano, lungo e imponente, farebbe pensare a un motore V8 o addirittura a un V12, ma questo prototipo non è alimentato da un motore a combustione.

Il CEO di Jaguar, ha dichiarato che gli acquirenti di auto di lusso non sono tanto interessati a cosa alimenta la loro vettura, quanto alla qualità e all’esperienza di guida. Non c’è il classico ronzio del motore di una Jaguar, ma soltanto suoni artificiali generati da un dispositivo che è obbligatorio sui veicoli elettrici in Europa da alcuni anni. Il prototipo ha anche specchietti laterali al posto delle telecamere, e ora dispone di porte posteriori.

Il design del veicolo è fedele al concept Jaguar, ma il prototipo sembra non avere un lunotto posteriore. Il tetto presenta una finestra mimetica, probabilmente destinata a ospitare una telecamera posteriore. Un altro dettaglio interessante è il portellone posteriore, che sembra essere più pratico di quello tradizionale, ma l’accesso al vano di carico potrebbe risultare scomodo. In generale, i veicoli di prova Jaguar sembrano meno sinuosi rispetto al concept, anche se il camuffamento potrebbe essere responsabile di questa impressione.

I prototipi avvistati offrono alcuni spunti interessanti. Per esempio, uno ha maniglie delle portiere in stile tradizionale, mentre l’altro presenta maniglie a filo, pronte per la produzione. Lo sportello per la porta di ricarica è visibilmente grande, ma potrebbe essere solo una questione di dimensione del ritaglio mimetico.

La dimensione della Jaguar è un altro aspetto di cui si parla molto. Nonostante il marchio non abbia dichiarato esplicitamente le dimensioni, si sa che il concept aveva una “spina dorsale” di 3,2 metri. Considerando la lunghezza del cofano, è probabile che l’auto superi i cinque metri, avvicinandosi a modelli come la BMW Serie 7 o la Mercedes Classe S. Sotto il camuffamento ci sono senza dubbio altri cambiamenti rispetto al concept, ma la versione di produzione non deluderà.