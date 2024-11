Jaguar svela le prime immagini della sua nuova auto elettrica

Jaguar sta lavorando intensamente alla sua transizione all’elettrico, che sarà più una rivoluzione vera e propria. La casa automobilistica britannica intende infatti smettere di essere un produttore premium rivale di Audi, BMW o Mercedes-Benz per trasformarsi in un marchio di lusso al livello di Bentley e Porsche. Inoltre, pianifica anche di abbandonare completamente i motori a combustione per passare ai modelli 100% elettrici a partire dal 2026. E per aumentare l’hype e mostrare su cosa sta lavorando, la casa automobilistica ha pubblicato le prime immagini di un prototipo elettrico.

Jaguar mostra le prime immagini della sua nuova auto elettrica

Il primo veicolo di questa nuova era sarà una berlina ad alte prestazioni, una sorta di gran turismo a quattro porte visibile nelle immagini di questo articolo. Il concept di questo veicolo farà il suo debutto il prossimo 2 dicembre, ma il suo lancio avverrà tra le fine del 2025 e i primi mesi del 2026.

L’azienda ha anche confermato la fine della produzione della maggior parte dei modelli che compongono la sua gamma attuale (XE, XF, E-Pace, I-Pace, F-Type), mentre all’inizio del 2025 ritirerà dal mercato la F-Pace. Pertanto, per circa un anno Jaguar non avrà alcun veicolo in vendita e avrà modo di concentrarsi totalmente sul futuro.

Dopo la berlina elettrica, arriveranno sul mercato altri due modelli: una sportiva e un crossover. Tutti si baseranno sulla piattaforma JEA, che permetterà di offrire veicoli con più di 3 metri di passo. La nuova GT elettrica di Jaguar avrà una potenza superiore ai 575 CV e avrà un’autonomia di circa 700 km. Inoltre, è stato annunciato che i prezzi partiranno da 120.000 euro.

Il prototipo protagonista di queste immagini, conosciuto come Type 00, pur essendo 100% elettrico, avrà un cofano molto lungo, una decisione puramente stilistica. Nelle immagini è possibile anche notare una griglia sul frontale, elemento che non sarà proposto sulla versione definitiva. I gruppi ottici saranno molto sottili, tanto da diventare praticamente invisibili quando spenti.