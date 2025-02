Renault, da Oriente a Occidente: siglata un’importante alleanza con il colosso cinese

Renault e Geely hanno ufficializzato una nuova partnership volta a consolidare la loro presenza in Brasile, puntando sulle sinergie industriali e commerciali nel settore dei veicoli a basse emissioni. L’accordo strategico mira a espandere il business dei due colossi automobilistici nel Paese sudamericano, facendo leva su una combinazione di tecnologia , produzione locale e una rete di distribuzione capillare.

La collaborazione vedrà Renault Brasil diventare il distributore ufficiale dei veicoli elettrici di Geely, sfruttando la propria rete di vendita per portare sul mercato brasiliano i modelli della casa automobilistica cinese. Parallelamente, Geely acquisirà una quota di minoranza in Renault Brasil, ottenendo così accesso alle sue infrastrutture e al suo know-how locale.

L’alleanza non si limiterà alla distribuzione: Geely potrà anche produrre i suoi veicoli elettrici direttamente in Brasile, utilizzando gli impianti Renault di Sao José dos Pinhais, situati nello stato del Paraná. Lo storico complesso Ayrton Senna diventerà così un centro di produzione condiviso, dove i nuovi modelli elettrici e ibridi di entrambi i marchi verranno assemblati accanto alla gamma Renault destinata al mercato locale.

L’accordo tra Renault e Geely include anche il trasferimento di una parte delle quote societarie, un passaggio che resta soggetto all’approvazione delle autorità di regolamentazione competenti. I due gruppi hanno dichiarato di attendere il via libera ufficiale prima di finalizzare i dettagli contrattuali e dare il via all’operazione.

Commentando l’intesa, Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, ha sottolineato l’importanza della partnership: “Renault e Geely hanno già collaborato con successo in Corea e con Horse abbiamo creato un punto di riferimento globale per la tecnologia dei propulsori. Il nostro rapporto si basa sulla fiducia e sull’efficienza, ed è proprio questo patrimonio di esperienza che oggi vogliamo valorizzare con la nostra nuova cooperazione in Brasile. Questo accordo rafforzerà ulteriormente la nostra posizione industriale nello stato del Paraná e consoliderà il marchio Renault in un mercato chiave come quello brasiliano”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, Eric Li, Presidente di Geely Holding Group, ha evidenziato la visione sostenibile dell’azienda: “Questa collaborazione è parte del nostro impegno a lavorare con partner globali per trasformare il settore automobilistico verso una mobilità più sostenibile. Dopo la Corea del Sud e i propulsori globali, ora puntiamo sul Brasile, consolidando un’alleanza che porta benefici reciproci e crea valore per i nostri clienti in tutto il mondo”.

L’accordo tra Renault e Geely non è un’operazione isolata, ma rappresenta un tassello di un sodalizio industriale sempre più solido. Le due aziende hanno già dimostrato di saper collaborare con successo e ora mirano a rafforzare le proprie quote in un mercato che da solo vale il 44% delle vendite complessive in America Latina.