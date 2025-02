Guida autonoma, la corsa a questo “allontanamento” del conducente dal volante non convince

Uno studio condotto dalla SWOV (Institute for Road Safety Research) e pubblicato su Science Direct ha sollevato un importante interrogativo sulla sicurezza dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). La ricerca ha rivelato che alcuni di questi sistemi potrebbero, paradossalmente, aumentare i rischi alla guida, rendendo la guida meno sicura rispetto a quando non vengono utilizzati affatto. Com’è possibile?

Molti di questi dispositivi inducono distrazione e creano una dipendenza eccessiva dal sistema stesso, riducendo l’attenzione del conducente. L’obiettivo principale della ricerca era ridefinire la classificazione degli ADAS, un aspetto che non sarebbe adeguatamente affrontato dall’attuale sistema di categorizzazione.

La classificazione tradizionale si basa principalmente sulla funzione del sistema (controllo, monitoraggio o informazione) o sulla modalità di interazione con il conducente (informare, avvisare, migliorare il comfort). La SWOV ha proposto una nuova tassonomia che distingue gli ADAS in base al livello di urgenza e al grado di controllo che il sistema esercita sul veicolo. Ad esempio, i sistemi informativi non influenzano né il controllo né l’urgenza.

Un altro elemento cruciale emerso dallo studio riguarda i sistemi come il cruise control (CC) e il cruise control adattivo (ACC), che possono rappresentare un pericolo maggiore di quanto si creda. Il CC, in particolare, è associato a un incremento del 12% nel rischio di incidenti, mentre l’ACC, pur essendo più sicuro, aumenta comunque il rischio del 8%. Il motivo di questa pericolosità risiede nel fatto che questi sistemi possono far dimenticare al conducente il controllo attivo del veicolo, portandolo a rilassarsi troppo e a perdere di vista potenziali pericoli.

Questo concetto è approfondito da Costas Lakafossis, un ingegnere che ha studiato incidenti legati alla guida autonoma, sottolineando come la rimozione del piede dai pedali possa alterare la percezione di controllo del veicolo, creando confusione in situazioni di emergenza.

Anche se la tecnologia avanzata può sembrare la soluzione ai problemi della sicurezza stradale, lo studio suggerisce che l’educazione e la formazione dei conducenti rimangano la chiave per ridurre gli incidenti. Inoltre, la ricerca ha identificato alcuni sistemi di assistenza che sono effettivamente utili, come il Lane Keeping Assist (LKA), che riduce il rischio di incidenti del 19,1%, il Driver Monitoring System (DMS), che abbassa il rischio del 14%, e la frenata automatica di emergenza (AEB), che può ridurre gli incidenti del 10,7%.