BMW X1, la “piccola” che comanda presto cambierà molto

Nel primo trimestre del 2026, il modello più venduto di BMW non è la Serie 3. Non è nemmeno la X3, che pure ha messo a segno una crescita dell’18,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. È la X1, il crossover compatto, il più piccolo della famiglia SUV bavarese, a guidare la classifica interna, almeno sul fronte dei modelli singoli.

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I numeri dicono che X1 e X2 insieme hanno chiuso il trimestre a 101.831 unità, in calo del 4,4% anno su anno. Cifre che includono le versioni elettriche iX1 e iX2, oltre alle varianti a passo lungo destinate a mercati come la Cina.

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BMW, fedele alla sua abitudine di raggruppare i dati, mette però insieme Serie 3 e Serie 4. In questo caso la somma sale a 103.814 consegne, circa duemila unità in più rispetto alla coppia X1/X2, nonostante un calo dell’11,8%. Il podio lo completa la X3 abbinata alla X4, a quota 77.500 unità. I SUV compatti reggono, le berline soffrono.

Sul fronte prodotto, però, è il futuro ad essere interessante. Le foto spia hanno già inquadrato una X1 con le fattezze del linguaggio Neue Klasse, lo stesso stilema che BMW sta progressivamente estendendo a tutta la gamma. Restyling atteso nel 2027, con il nuovo sistema di infotainment iDrive X e proiezione panoramica sul parabrezza inclusi nel pacchetto.

Il dettaglio che vale la pena sottolineare riguarda però la divisione interna tra i due modelli. La X1 termica, benzina, diesel e ibrida plug-in, dovrebbe ricevere un aggiornamento ciclo di vita restando sull’attuale piattaforma con codice U11. La iX1, invece, si porta dietro un nuovo codice, NB5. Una sigla che in casa BMW non è mai casuale.

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Probabilmente il passaggio alle batterie di sesta generazione e, secondo le indiscrezioni più circostanziate, l’adozione di una piattaforma Neue Klasse vera e propria, con architettura a trazione posteriore per le versioni a motore singolo. Le varianti più prestazionali rimarrebbero a trazione integrale xDrive con doppio motore. Se confermato, sarebbe un cambio di natura, non solo di forma. La iX1 che verrà potrebbe avere ben poco in comune con quella che si vende oggi.