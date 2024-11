Jaguar, il CEO difende il nuovo volto del brand dalle critiche feroci di questi giorni

Solo pochi giorni fa è stata annunciata la “nuova faccia” dello storico marchio britannico. Tanto entusiasmo, pareri contrastanti dalla stampa e, soprattutto, critiche pesanti e talvolta ingiustificabili da parte di un pubblico di commentatori incalliti. Jaguar sta decisamente puntando su una nuova clientela e, per questo, difende la propria strategia senza arretrare di un centimetro.

Rawdon Glover, amministratore delegato di Jaguar, ha recentemente spiegato che il video promozionale di 30 secondi, clip da un paio di giorni al centro di un acceso dibattito social, è stato concepito per avvicinare “un pubblico completamente nuovo” al celebre marchio britannico.

Rispondendo alle polemiche sollevate da figure come Elon Musk e Nigel Farage, quest’ultimo arrivato persino a dichiarare che spera nel fallimento dell’azienda, Glover ha respinto ogni accusa di “essere diventati woke”. Tanto per chiarire, il termine woke indica, almeno da parte di una certa fazione politica, quei soggetti che stanno attenti alle tematiche sociali e all’inclusione. Con la definizione, ovviamente, si vuole puntare il dito su una presunta esagerazione nell’attenzione a diritti civili e alle minoranze sociali.

“Se ci comportassimo come tutti gli altri, verremmo semplicemente messi in ombra”, ha affermato in un’intervista rilasciata al Financial Times. Secondo Glover, Jaguar sta affrontando una trasformazione profonda che richiede un approccio radicalmente diverso. E si vede. “Non possiamo limitarci a posizionarci come un classico marchio automobilistico. Dobbiamo ridefinire il nostro posizionamento e proporci a un livello completamente nuovo, anche in termini di prezzo. Questo richiede un cambiamento nell’approccio e nel pubblico a cui ci rivolgiamo”.

Certamente non andrà abbandonata la clientela storica, ma Glover ha chiarito che il focus principale è attrarre nuovi consumatori. Nonostante le critiche, ha dichiarato che la campagna ha ricevuto riscontri complessivamente positivi, anche se ha espresso rammarico per i commenti “pieni di odio e intolleranza” rivolti alle persone protagoniste del video.

La nuova direzione del marchio è ambiziosa. Jaguar, che si sta trasformando in un’azienda focalizzata esclusivamente sui veicoli elettrici, prevede di mantenere solo il 15% della sua attuale base di clienti. A partire dal 2026, il marchio lancerà tre nuovi modelli dal prezzo superiore alle 100.000 sterline. Inoltre, ridurrà il numero di concessionarie nel Regno Unito da 83 a soli 20 punti vendita.

Il video pubblicato da Jaguar ha comunque generato un enorme traffico sui social, accumulando 97 milioni di visualizzazioni su X, piattaforma di proprietà di Elon Musk. La casa automobilistica ha colto l’occasione per invitare proprio Musk al lancio della sua prossima vettura, il 2 dicembre a Miami, proponendogli una “tazza di tè”. Dunque, alla fine, che se ne parli bene o male, basta che se ne parli?