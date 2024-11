Jaguar, nuovo look e nuovo logo con tanto di presentazione “psichedelica”

Era tempo di cambiare, lo avevano annunciato, e la presentazione non è stata da meno. Alcuni l’hanno definita addirittura “allucinante”. Jaguar ha ospitato l’evento della sua nuova era presso la sede di Gaydon per presentare la visione di un futuro radicalmente rinnovato. Molte informazioni saranno rivelate nei prossimi giorni, intanto i giornalisti presenti all’evento ha riportato alcune impressioni dell’happening di Jaguar.

I dirigenti Rawdon Glover e Gerry McGovern hanno guidato la giornata, delineando un nuovo corso per il marchio, che si preannuncia come una completa trasformazione. Il focus si è concentrato su un’identità più audace, accompagnata da un impegno totale verso l’elettrificazione.

Durante l’evento, che sembrava una vera e propria celebrazione futuristica, è stato rivelato un concept car che verrà mantenuta segreta fino al 3 dicembre. Con lo slogan “eliminare l’ordinario”, Jaguar punta adesso a rompere con le convenzioni, introducendo veicoli capaci di risvegliare emozioni profonde e offrire esperienze uniche. McGovern ha descritto questa rinascita come un “reset completo”, sottolineando l’importanza di un design distintivo e avvincente.

Una parte centrale della presentazione è stata dedicata ai nuovi elementi visivi del brand, come il logo “JaGUar”, caratterizzato da un mix di lettere maiuscole e minuscole, e il simbolo “Leaper”, ora ripensato in ottone per far sentire l’età del brand, ma sempre con eleganza. Il tema grafico “Strikethrough”, composto da 16 linee orizzontali, rappresenterà un altro segno distintivo della nuova Jaguar, apparendo nei design futuri.

Sul fronte tecnologico, Jaguar ha ribadito il suo impegno per un futuro elettrico con il debutto di tre nuovi modelli previsto per il 2026. Questi veicoli saranno progettati per soddisfare una clientela più giovane, certamente facoltosa e urbana, con un’attenzione particolare al tempo e alle esigenze del cliente.

I nuovi servizi per la clientela, infatti, includeranno consegne personalizzate, supporto post-vendita su misura (anche per i vecchi clienti) e un’assistenza che promette di rimuovere ogni inconveniente per i proprietari. Con un’identità rinfrescata e la spinta più forte che mai verso l’innovazione, Jaguar mira a consolidarsi come leader del segmento di lusso elettrico. Rompere con il passato, dunque, è stato l’imperativo.