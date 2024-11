Renault Rafale E-tech 4×4, arriva il SUV di lusso sulle strade italiane

La Renault Rafale è la nuova proposta della casa automobilistica francese. Il SUV 4×4 ibrido presentato alcuni mesi fa sarà a breve visibile nel nostro Paese, date le prenotazioni aperte già prima di questo autunno. Il SUV Renault full hybrid punta a coniugare prestazioni di alto livello con un design funzionale e spazioso, piazzandosi tra modelli di fascia alta, anche per il prezzo.

Progettata per affermarsi sul mercato, questa vettura è disponibile in tre versioni, ciascuna pensata per soddisfare diverse esigenze. La gamma si apre con la Renault Rafale Techno, l’opzione più accessibile ma già ricca di dotazioni di serie, tra cui cerchi in lega da 20 pollici, il sistema multimediale openR link con display da 12 pollici e il cruise control adattivo con funzione Stop & Go. Completano l’offerta la più sportiva Esprit Alpine e l’elegante Atelier Alpine, che rappresentano ovviamente il top di gamma.

Con dimensioni generose, la Rafale si distingue per il comfort e la capacità di accogliere comodamente cinque passeggeri. Perfetta per lunghi viaggi, offre un ampio bagagliaio da 530 litri. Le sue misure, con una lunghezza superiore ai 4,7 metri e una larghezza di 1,866 metri, d’altronde, confermano la vocazione da imponente SUV per famiglie.

Sotto il pianale della Rafale si trova una batteria da 22 kWh, capace di garantire fino a 100 km di autonomia in modalità completamente elettrica. La combinazione con il serbatoio da 55 litri permette di percorrere fino a 1.000 km senza dover fare rifornimento. La batteria può essere ricaricata rapidamente in meno di tre ore, grazie al caricatore di bordo da 7 kW.

Il sistema propulsivo si avvale di tre motori elettrici: due principali e un terzo che gestisce l’avvio del motore termico e il cambio della trasmissione automatica. Con una potenza complessiva di 300 CV, la Renault Rafale accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi, offrendo prestazioni brillanti nonostante un peso di circa 2.000 kg.

Il prezzo della Renault Rafale varia a seconda dell’allestimento. La versione base Techno parte da 43.700 euro, mentre la più sportiva Esprit Alpine è disponibile a 48.200 euro. Infine, l’allestimento Atelier Alpine ha un prezzo di partenza di 57.200 euro.