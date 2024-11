Xiaomi MX11, cosa aspettarsi dal debutto del primo SUV della Casa cinese

Il mercato cinese, lo abbiamo ribadito più volte, è diventato rapidamente, negli ultimi anni, un potente strumento di crescita per i produttori, soprattutto locali. La sua portata, i suoi numeri, fanno gola e le proposte delle case automobilistiche nel paese del Dragone cercano sempre di stupire e conquistare sempre più clienti. Xiaomi, in fatto di auto elettriche, sta per fare un ulteriore passo verso l’espansione nel settore.

Per la casa cinese, infatti, è in arrivo un nuovo SUV, attualmente identificato con il nome in codice MX11, previsto per il lancio tra febbraio e marzo 2025. Secondo quanto riportato dal media finanziario Caijing, che ha citato fonti interne a Xiaomi, questo nuovo modello si prepara a rafforzare la posizione del colosso tecnologico cinese in un mercato in continua crescita.

Dopo il successo della berlina SU7, Xiaomi punta ora a sfidare direttamente Tesla nel segmento dei SUV elettrici. Il MX11 sarà un diretto concorrente della Model Y, con un prezzo progettato per essere più competitivo rispetto al modello della casa californiana, puntando a guadagnare terreno nel mercato cinese.

Dal punto di vista tecnico, l’MX11 condividerà la piattaforma con l’SU7, ma si distinguerà per un design più morbido, con linee laterali più arrotondate che ne evidenziano la modernità. L’iniziativa si inserisce in un periodo di forte crescita per Xiaomi, che ha recentemente superato l’ambizioso obiettivo di 100.000 consegne della SU7 nel 2024. L’azienda ha già aggiornato le proprie previsioni di vendita, alzando il target a 130.000 unità per il prossimo anno, un segnale della continua espansione della sua quota di mercato.

Xiaomi, inoltre, sta preparando anche il lancio della versione premium della SU7 Ultra, che ha debuttato in pre-vendita il 29 ottobre al prezzo di 112.590 dollari, una cifra quasi quattro volte superiore rispetto al modello base della SU7.

Il lancio del nuovo SUV seguirà la stessa tempistica del modello SU7, che ha debuttato il 28 marzo 2024. Xiaomi vuole infatti consolidare rapidamente la sua posizione nel settore delle auto elettriche, affrontando a testa alta i giganti già affermati nel mercato automobilistico internazionale.