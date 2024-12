Jaguar, cambia la proposta: la società non si occuperà solo di automobili

Il marchio Jaguar, fresco fresco di rebranding, sta attraversando una fase di trasformazione significativa, affrontando sfide e critiche legate al nuovo posizionamento del marchio e al concept della sua futura vettura. Tuttavia, l’azienda britannica sembra determinata a reinventarsi, abbracciando la diversità di opinioni e proponendo una visione del brand che va oltre la semplice produzione di automobili, puntando su un’esperienza di stile di vita esclusiva.

In una recente intervista con Top Gear, Rawdon Glover, Managing Director di Jaguar, ha spiegato che il concept del futuro modello elettrico, denominato “Type Zero Zero” (00), è stato il risultato di un’approfondita indagine di mercato. L’azienda ha coinvolto circa 1.000 potenziali clienti provenienti da Regno Unito, Nord America, Europa e Cina per valutare le loro aspettative e disponibilità economiche. “Abbiamo mostrato loro il design esterno, poi gli interni, spiegato le specifiche e confrontato il modello con quelli della concorrenza”, ha detto Glover.

Tale approccio portato avanti da Jaguar ha confermato la validità della proposta. Si tratta infatti di un’auto che deve rappresentare un cambiamento radicale rispetto al passato e giustificare il suo prezzo di circa 120.000 sterline (152.000 dollari). Il modello è risultato essere estremamente divisivo. Alcuni hanno amato immediatamente il concept, altri meno.

Parallelamente al nuovo modello, però, Jaguar sta lavorando per trasformare anche l’esperienza d’acquisto. Glover ha svelato che le concessionarie offriranno un ambiente più raffinato, con cibo e bevande di lusso, oltre a collaborazioni con artisti di tendenza. Questo cambiamento riflette il nuovo marchio Jaguar, presentato insieme al concept 00, che cerca di spostare l’attenzione dal passato nostalgico verso un futuro più dinamico e innovativo.

Secondo Glover, la ricerca portata avanti nel corso della complessa operazione di rebranding di Jaguar, ha evidenziato l’esigenza di un profondo cambiamento, non solo nei veicoli ma anche nell’intera esperienza di proprietà. “I clienti vogliono sentirsi parte di una comunità esclusiva,” ha spiegato. Questo include contenuti esclusivi, come podcast dei designer e ingegneri Jaguar, e un accesso privilegiato alle informazioni dietro le quinte.

Glover ha anche sottolineato che il design e gli interni rimangono i principali motivi d’acquisto per i clienti Jaguar, molto più del tipo di propulsione. “Il gruppo propulsore non è la priorità: è al 13esimo posto nella lista,” ha affermato. Insomma, l’auto al centro ma anche tanto contorno per il nuovo volto di Jaguar.