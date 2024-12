MG, mezza rivoluzione: annunciato il modello con le batterie semi solide

Secondo quanto riportato dal sito Car News China, pochi giorni fa Zhou Yu, general manager della MG, uno dei marchi di proprietà del colosso cinese SAIC, ha condiviso una notizia interessante tramite un post su Weibo, un importante social network cinese. Il dirigente ha dichiarato che, entro il 2025, un nuovo modello MG sarà equipaggiato di serie con una batteria allo stato semi-solido, promettendo anche un prezzo competitivo.

Tale innovazione rientrerà in un piano di lancio che prevede anche ben quattro novità. Vedremo infatti due modelli MG completamente inediti e due aggiornamenti di vetture già esistenti. Tra queste, è attesa anche una versione plug-in basata sul sistema ibrido DMH. Quale auto inaugurerà questa rivoluzione tecnologica sul fronte della dotazione delle batterie?

Secondo il magazine, la candidata più probabile è la MG Cyber GTS, una coupé sportiva derivata dal concept Cyberster. Tuttavia, questa possibilità sembra in contraddizione con l’affermazione di Zhou, che aveva sottolineato un prezzo “popolare” per il nuovo modello, mentre la MG Cyber GTS appartiene al segmento premium.

Non è comunque la prima volta che SAIC si avvicina a questa tecnologia. Un altro marchio del gruppo aveva infatti annunciato la IM L6 Light Year, una vettura con batteria semi-solida, inizialmente attesa per settembre e poi rimandata a causa del suo iter di omologazione. È probabile che la batteria della MG sia una derivazione di quella sviluppata per l’IM L6.

La batteria semi solida si cui parliamo da 123,7 kWh, con una densità energetica di oltre 300 Wh/kg, garantirebbe un’autonomia superiore a 1.000 km (nel ciclo CLT) e supporterebbe una ricarica ultraveloce a quasi 900 V, con una potenza di 400 kW. In pratica, sarebbe possibile recuperare oltre 400 km di autonomia in appena 12 minuti. Tuttavia, qualche mese fa MG aveva annunciato per il 2025 batterie completamente allo stato solido, il che rende questa novità un leggero cambio di programma.