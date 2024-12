Lamborghini, 10 anni per il Polo Storico che ha accolto decine di icone

Il 2024 si chiude con grandi traguardi per il Polo Storico Lamborghini, la divisione dedicata al restauro e alla certificazione dei modelli storici del Toro. Da sempre punto di riferimento per i collezionisti e gli appassionati del marchio di Sant’Agata Bolognese, il Polo Storico si avvia a celebrare il suo decimo anniversario nel 2025, confermando il suo ruolo chiave nella valorizzazione del patrimonio Lamborghini.

“Il 2024 è stato un anno impegnativo, ma ricco di soddisfazioni,” ha dichiarato Alessandro Farmeschi, After Sales Director di Automobili Lamborghini. “Abbiamo ottenuto ottimi risultati commerciali nel campo dei restauri e delle certificazioni, ma soprattutto abbiamo continuato a promuovere la storia e l’eccellenza del marchio, condividendola con clienti e appassionati in tutto il mondo”.

A febbraio, il Polo Storico ha partecipato a The ICE St. Moritz, portando sul lago ghiacciato due gemme del Museo Lamborghini: la Jarama S del 1973 e la 400 GT 2+2 del 1968, entrambe dotate del leggendario motore V12. A marzo, la 350 GT, primo modello di serie Lamborghini, ha fatto ritorno a Ginevra in occasione del 60esimo anniversario, celebrando il debutto del 1964.

Maggio ha visto il marchio protagonista al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, con quattro modelli iconici, tra cui una Miura P400 del 1967 e una Countach LP 400 del 1976, che ha vinto il trofeo “Il Canto del Motore” per il miglior suono. Erano presenti anche una Countach 25esimo Anniversario del 1990 e una Diablo GT del 1999, premiata a Villa Erba con il trofeo “BMW Group Ragazzi”.

Settembre ha visto i 50 anni della Countach, celebrati al Chantilly Arts & Élégance Richard Mille in Francia. L’evento ha visto la partecipazione del primo esemplare prodotto (telaio 001), fotografato nella linea produttiva originale, ora sede della realizzazione della nuova Lamborghini Revuelto, permettendo di assistere a un suggestivo dialogo tra passato e futuro del V12 Lamborghini.

Ad ottobre, il Polo Storico ha partecipato alla fiera Auto e Moto d’Epoca di Bologna, esponendo una scocca di Miura S del 1968 in fase di restauro e una Diablo SE del 1994 in certificazione. A novembre, il Lamborghini Day Germany e il Lamborghini Day Japan hanno chiuso l’anno in grande stile. Quest’ultimo ha visto sfilare 131 vetture, di cui 30 modelli classici seguiti dal Polo Storico, lungo le vie di Tokyo, celebrando l’eredità Lamborghini su scala internazionale.