La sporcizia si paga, esistono anche le multe per chi non tiene il proprio veicolo pulito

Con l’arrivo dell’inverno o dell’estate, è inevitabile che la nostra auto si sporchi. I cambiamenti stagionali portano con sé pioggia, neve, fango, rugiada, foglie cadute dagli alberi e persino il sole cocente, tutti elementi che possono non solo sporcare il veicolo, ma anche danneggiare la carrozzeria e la vernice nei casi più estremi.

È fondamentale non solo monitorare regolarmente lo stato del proprio veicolo, soprattutto se parcheggiata all’aperto, ma anche prendersi cura in modo costante della carrozzeria. Una manutenzione regolare, dunque, è il segreto per preservare il valore e l’aspetto del veicolo. Ma non potremmo aspettarci che qualcuno, lo Stato, ci “spinga” a tenere il nostro veicolo pulito.

Molti automobilisti tendono a lavare un veicolo solo quando appare visibilmente sporca, per motivi puramente estetici. Tuttavia, sapevi che in alcune parti del mondo potresti essere multato se la tua auto non è pulita? Questo accade a Dubai, una città famosa per le sue regole rigorose in materia di pulizia, dove lasciare un’auto sporca può costare caro. Non deve essere difficile ritrovarsi il proprio veicolo sporco tra sabbia, polvere e normale residuo della pioggia sulla carrozzeria.

Dubai, considerata una delle città più pulite al mondo, è stata insignita per tre anni consecutivi del premio Global Power City Index (GPCI), assegnato dalla Mori Memorial Foundation del Giappone. Lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, leader visionario degli Emirati Arabi Uniti, ha sottolineato l’importanza della pulizia dichiarando: “La pulizia è civiltà, cultura e parte della fede”.

In un suo post su X, lo sceicco ha ribadito che Dubai è “la città più sicura, pulita e bella al mondo”. A preservare questo status ci pensano anche le multe a ogni veicolo troppo sporco. In questa città, lasciare un’auto in brutte condizioni parcheggiata per strada può comportare una multa di 500 dirham, equivalenti a circa 130 euro.

La sanzione non è immediata. Le autorità, dopo aver individuato un veicolo sporco, lasciano un avviso con l’invito a lavare il mezzo. Se il proprietario non interviene entro pochi giorni, viene emessa la multa, che può essere pagata online tramite il sito web o l’app dell’Autorità per le strade e i trasporti di Dubai. Occhio però, perché il lavaggio in strada è vietato e può comportare una multa di circa 30 euro.