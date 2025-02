Il settore della componentistica decide la deadline per le emissioni inquinanti

Il settore automobilistico non si regge solo sulle case produttrici di veicoli, ma anche su una vasta rete di fornitori che forniscono i componenti essenziali per l’assemblaggio delle vetture. Il rispetto delle tempistiche di produzione dipende in gran parte dall’efficienza e dall’affidabilità di queste aziende. Ed è proprio per questo che l’Associazione Europea dei Fornitori dell’Automotive (CLEPA) ha deciso di compiere un passo storico, impegnandosi ufficialmente a raggiungere la neutralità climatica. La definizione, in particolare, si riferisce all’equilibrio complessivo tra le emissioni di gas serra generate dall’attività umana e quelle assorbite dal Pianeta.

L’organizzazione, che rappresenta le più influenti aziende fornitrici del comparto, ha fissato il 2040 come traguardo per azzerare le emissioni derivanti dalle proprie attività produttive. È fondamentale sottolineare che questo impegno non riguarda le emissioni dei veicoli su strada, bensì la riduzione dell’impatto ambientale degli impianti industriali in cui vengono realizzati i componenti destinati alle case automobilistiche.

La strada verso un’industria più sostenibile è una delle priorità dell’Unione Europea, e il coinvolgimento diretto dei fornitori automobilistici gioca un ruolo chiave nel processo di trasformazione del settore. CLEPA assicura il proprio contributo a questa transizione attraverso un piano che punta su innovazione, efficienza e responsabilità ambientale.

Uno degli aspetti centrali della strategia è l’incremento del riciclo dei materiali, con l’obiettivo di recuperare fino al 25% delle materie prime essenziali utilizzate nella produzione, avvicinandosi così a un modello di “zero waste”, ossia una gestione dei rifiuti che minimizza lo spreco e massimizza il riutilizzo.

L’impegno di CLEPA, formalizzato con la sottoscrizione di un documento a Bruxelles, si estende anche ad altre aree cruciali per la transizione ecologica. L’associazione punta a ridurre la dipendenza dalle risorse esterne, promuovere programmi di riqualificazione professionale per almeno il 5% della forza lavoro e implementare strategie mirate a minimizzare l’impronta ambientale complessiva.

I risultati già ottenuti dimostrano la volontà di cambiamento: tra il 2022 e il 2023, le aziende aderenti a CLEPA hanno registrato una riduzione dell’8,4% delle emissioni di CO2 e hanno portato il tasso di riciclo e recupero dei rifiuti all’85,8%, un traguardo significativo per il settore.