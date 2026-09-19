Fine corsa per due icone: McLaren taglia la gamma e punta tutto sull’ignoto

McLaren sta smontando tutto per ricostruirsi, ma per fortuna sembra sapere esattamente cosa buttare via. Entro la fine del 2028, Artura e GTS usciranno di produzione.

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La prima a congedarsi sarà la GTS, la gran turismo a motore centrale presentata nel 2019 come alternativa più lussuosa e spaziosa alle supercar di Woking. Aggiornata e ribattezzata nel 2024, oggi rappresenta circa il 10% della produzione annuale: trecento vetture l’anno, poco più di una boutique. Chiuderà intorno al 2027.

L’Artura ibrida V6 seguirà nel 2028, circa sei anni dopo un lancio che non si può definire trionfale. Ritardi di sviluppo, crisi globale dei semiconduttori, un debutto zoppicante che ha fatto dubitare molti. Poi, però, una serie di correzioni ha trasformato la risposta McLaren alla Ferrari 296 in una delle auto più convincenti della categoria. Oggi vende quanto la 750S, la V8 ammiraglia.

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Il piano da 500 milioni di sterline annunciato questa settimana è una ristrutturazione dell’identità stessa del marchio. McLaren ha confermato che continuerà con supercar bimotore posteriore, e che sta sviluppando propulsori ibridi su misura. Il direttore operativo Michael Straughan ha detto che l’ingegneria interna significa libertà: “In futuro non saremo limitati a un V6 o a un V8”.

Secondo un rivenditore citato da Automotive News, entro il 2028 arriverà una supercar con V6 biturbo ibrido più potente dell’Artura e un prezzo di partenza attorno alle 230.000 sterline, circa 30.000 in più rispetto all’attuale gamma di accesso.

Nel frattempo, la 750S rimane ordinabile ma viaggia verso il tramonto. La 788HS, serie limitata pensata per la pista presentata di recente, ha tutta l’aria di essere il canto del cigno di un’era V8 che probabilmente non arriverà al 2028.

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Quello che verrà dopo è ancora avvolto nel silenzio tipico di Woking. Si parla di un’architettura a motore anteriore, quella del prossimo SUV, che potrebbe alimentare una GT a quattro posti sulla falsariga della Bentley Continental. Un’ipotesi che, fino a pochi anni fa, avrebbe fatto alzare più di un sopracciglio.