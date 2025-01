I trend dell’innovazione per il 2025 in fatto di mobilità e trasporto connesso

Il 2025 potrebbe davvero essere un anno di grandi trasformazioni per il settore della mobilità e dei trasporti connessi. Secondo Geotab, l’anno appena iniziato sarà caratterizzato da una serie di sfide, ma anche da molte opportunità, con un’attenzione particolare all’adozione dell’intelligenza artificiale (AI) come motore dell’innovazione. L’AI, infatti, si prevede che giocherà un ruolo centrale nell’evoluzione del settore, influenzando direttamente le tendenze chiave della telematica nei mesi a venire.

Franco Viganò, Director of Strategic Channel & Italy Country Manager di Geotab, sottolinea che l’AI non è più un concetto lontano, ma una realtà già presente nelle operazioni quotidiane delle aziende più innovative. Il settore della mobilità non è da meno, e l’impatto dell’intelligenza artificiale si farà sentire in tutti gli ambiti principali: dalla sicurezza alla sostenibilità, passando per l’efficienza operativa e le necessità specifiche dei vari settori.

L’introduzione dell’AI generativa sta rivoluzionando la gestione delle flotte aziendali, riducendo il bisogno di interventi manuali e ottimizzando l’efficienza operativa. I nuovi strumenti digitali, simili a veri e propri “copiloti”, permetteranno una gestione più agile e rapida delle operazioni, come la pianificazione dinamica dei percorsi e la manutenzione predittiva dei veicoli.

Nel 2025, la sostenibilità diventerà un obiettivo cruciale per molte aziende di trasporto, specie considerando che il trasporto su strada è responsabile di oltre il 70% delle emissioni di CO2 del settore. La transizione verso la elettrificazione e l’ottimizzazione dei percorsi si affermeranno come soluzioni chiave per ridurre l’impatto ambientale. L’adozione di sistemi avanzati di monitoraggio dei consumi contribuirà a ridurre gli sprechi e aumentare la competitività delle flotte.

Con l’equipaggiamento di veicoli sempre più avanzato in termini di soluzioni telematiche OEM, il monitoraggio delle flotte diventerà più preciso e completo. Tuttavia, in un contesto dove le flotte sono composte da veicoli di diversi produttori, sarà fondamentale adottare piattaforme in grado di integrare dati provenienti da diverse fonti. Questo permetterà alle aziende di ottenere una visione unificata delle proprie risorse e dei propri asset.

In risposta all’aumento degli incidenti stradali nel 2024, la sicurezza dei conducenti sarà una priorità nel 2025. L’introduzione di soluzioni basate su telematica e AI permetterà di monitorare le abitudini di guida in tempo reale, correggendo comportamenti rischiosi e migliorando la sicurezza generale.