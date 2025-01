Volvo acquista da Northvolt la proprietà della joint venture NOVO Energy

Volvo Cars ha siglato un importante accordo con Northvolt per rilevare la totale proprietà di NOVO Energy, società precedentemente gestita congiuntamente dalle due aziende. Questa operazione, che è soggetta all’approvazione delle autorità competenti, segna un nuovo capitolo nella strategia della casa automobilistica svedese (di proprietà della cinese Geely) per lo sviluppo e la produzione di batterie avanzate per veicoli elettrici.

L’acquisto delle azioni Northvolt in NOVO Energy è vincolato all’autorizzazione della United States Bankruptcy Court per il Southern District of Texas e dell’Inspectorate of Strategic Products in Svezia. Entrambe le parti coinvolte hanno l’obbligo di rispettare i prerequisiti stabiliti per la finalizzazione dell’operazione, che sarà completata solo dopo il via libera di tutti gli enti preposti.

Volvo Cars ha confermato che questa acquisizione non avrà impatti negativi sugli investimenti pianificati né sulla gestione del flusso di cassa dell’azienda, garantendo continuità nei progetti futuri. Inoltre, al termine della transazione, non ci saranno più crediti in sospeso tra Volvo e Northvolt, segnando una chiusura definitiva della loro collaborazione in questo specifico ambito.

Nonostante il cambio di assetto societario, Volvo e Northvolt hanno sottoscritto un accordo quadro per esplorare potenziali collaborazioni future, incluse opportunità di fornitura per il mercato nordamericano. Questo dimostra che, sebbene le due aziende abbiano modificato il loro rapporto, la porta rimane aperta per possibili sinergie nel settore delle batterie.

NOVO Energy era stata fondata nel 2022 con l’obiettivo di sviluppare e produrre celle per batterie destinate ai veicoli Volvo. Il progetto prevedeva la costruzione di un impianto da 50 GWh a Goteborg, la cui realizzazione è iniziata nel settembre 2023. L’inizio della produzione era fissato per il 2026, ma questo cambiamento nella gestione solleva alcuni interrogativi sulla possibilità di rispettare la tempistica prevista. Resta da vedere come Volvo ripianificherà la sua roadmap produttiva per garantire la fornitura di batterie ad alte prestazioni per i suoi modelli elettrici.