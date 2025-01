Renault Filante Record 2025, una “batmobile” elettrica che omaggia la storia del marchio

Renault ha deciso di fare un tuffo nel passato, rivisitando la storia delle auto da record di velocità per creare un veicolo radicale che sfida le convenzioni della tecnologia automobilistica moderna. Si tratta della Filante Record 2025, un’auto monoposto, ispirata alle leggendarie vetture del marchio nel XX secolo, progettata non solo per superare limiti aerodinamici, ma anche per definire nuovi parametri nell’efficienza energetica delle auto elettriche.

Non più orientata alla pura velocità, questa speciale Renault punta a stabilire nuovi standard di sostenibilità, in una sfida che ricorda da vicino quella della Mercedes Vision EQXX, ma con un approccio tecnologico all’avanguardia.

La sua forma, estremamente aerodinamica, è pensata per sembrare plasmata direttamente dall’aria. Come afferma Sandeep Bhambra, direttore del design avanzato per Renault, “Ogni superficie è progettata per riflettere la luce, creando linee che sembrano fondersi nell’aria”. L’ispirazione principale per il design deriva dalla storica Renault 40 CV ‘des Records’ del 1925, un’auto che stabilì numerosi record di velocità. La monoposto, con il suo cofano allungato e la cabina di guida posizionata il più indietro possibile, portava in sé l’influenza degli aerei da caccia, con un design che puntava a massimizzare la velocità.

Le ruote, separate dalla carrozzeria, sono un richiamo alla 40 CV ‘des Records’ e alla Nervasportdes Records del 1934, con carenature provenienti dalla Etoile Filante del 1956. Tali innovazioni sono pensate per ottimizzare il flusso dell’aria e ridurre la resistenza, così come per mettere in evidenza i componenti delle sospensioni. Gli pneumatici Michelin da 19 pollici sono progettati per ridurre del 40% la resistenza al rotolamento rispetto a quelli tradizionali, contribuendo ulteriormente all’efficienza della vettura.

Il colore esclusivo Ultraviolet Blue è un tributo ai modelli storici della marca, cambiando tonalità tra blu e viola in base alla luce. Gli interni, invece, attingono dal mondo dell’aviazione, della Formula 1 e persino dello spazio, con una disposizione dei comandi pensata per essere intuitiva e alla portata del pilota.

Tra le innovazioni tecnologiche presenti sulla Renault Filante Record 2025, spiccano i sistemi steer-by-wire e brake-by-wire, che eliminano i collegamenti meccanici tra volante e ruote anteriori, nonché tra freni e pedali, riducendo il numero di componenti fisici. Questo non solo riduce il peso, ma libera anche spazio, migliorando la manovrabilità e l’efficienza.

La batteria da 87 kWh, dotata della tecnologia cell-to-pack, è progettata per massimizzare l’efficienza, ottimizzando lo spazio e riducendo il peso complessivo, nonostante la Filante Record 2025 sia lunga circa 5,12 metri, simile a una Mercedes Classe S, ma con una larghezza di soli 1,71 metri, rendendola più stretta di una Renault Clio. L’auto debutterà al salone dell’auto Rétromobile di Parigi il 5 febbraio 2025, prima che Renault inizi a tentare i record che spera di raggiungere entro la metà dell’anno.