Guida autonoma, Waymo espande i test per i suoi robotaxi

Waymo, l’azienda di Google specializzata in guida autonoma, ha annunciato il lancio di una nuova fase di test in dieci città americane, tra cui grandi metropoli come Las Vegas e San Diego. La notizia, diffusa in esclusiva dal portale The Verge, conferma l’intenzione del brand di espandere il proprio raggio d’azione raccogliendo dati preziosi per perfezionare il proprio sistema di guida autonoma.

Nonostante il progetto sia incentrato sulla guida autonoma, i veicoli che verranno impiegati in questa fase saranno guidati da conducenti umani. L’obiettivo principale è analizzare il comportamento della mobilità urbana in scenari diversi, studiando come i sistemi di intelligenza artificiale possano adattarsi in contesti nuovi e complessi.

Waymo punta a un futuro in cui la guida autonoma possa operare in qualsiasi ambiente cittadino senza limitazioni. Per raggiungere questo traguardo, è fondamentale accumulare esperienza e raccogliere informazioni su strade, segnaletica, condizioni del traffico e variabili ambientali. Tuttavia, il processo è lungo e dispendioso, richiedendo milioni di chilometri percorsi in ambienti differenti prima di poter garantire la sicurezza necessaria per un’espansione su larga scala.

Tra le città scelte per questa nuova fase di test, Las Vegas emerge come un banco di prova particolarmente impegnativo. Secondo Nick Rose, product manager di Waymo, “Stiamo selezionando aree che mettano alla prova i nostri sistemi, e Las Vegas è una città unica sotto molti aspetti”.

La capitale dell’intrattenimento, infatti, presenta sfide come un traffico intenso ma irregolare, con picchi di congestione concentrati attorno alle principali attrazioni turistiche e hotel, oltre a una segnaletica stradale atipica, caratterizzata dall’uso di punti di Botts, marcatori in ceramica non riflettente, al posto delle classiche linee dipinte.

Questa iniziativa segue esperimenti simili condotti nel Michigan e nello stato di New York, dove Waymo ha testato il proprio sistema in condizioni climatiche difficili, raccogliendo dati sulla guida autonoma in caso di neve e ghiaccio. Se da un lato questi test non indicano necessariamente un imminente arrivo del servizio di robotaxi in tutte le città coinvolte, dall’altro Waymo ha già programmato un’espansione concreta. Austin, Atlanta e Miami saranno le prossime città a ricevere il servizio nei prossimi mesi. In particolare, in Florida, la società collaborerà con la start-up Moove, fornendo la tecnologia necessaria mentre quest’ultima si occuperà della gestione operativa della flotta.