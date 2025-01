I produttori cinesi hanno le idee chiare, le ibride sono il cavallo di Troia in Europa

Anche se non è ancora un nome familiare in tutta Europa, Zeekr sta rapidamente costruendo la sua reputazione come uno dei produttori di auto elettriche e ibride più innovativi. Finora il marchio, fondato nel 2021 e parte del colosso Geely (che controlla anche Volvo e Lotus), ha concentrato le sue vendite sui mercati nordici come Norvegia, Svezia e Paesi Bassi. Tuttavia, dal 2024 l’azienda ha ampliato il proprio focus, includendo lo sviluppo di modelli ibridi plug-in destinati al mercato europeo.

Tra i suoi primati tecnologici spicca il SUV elettrico Zeekr 7X, attualmente l’auto con la ricarica più rapida disponibile in Europa, capace di raggiungere un picco di 480 kW durante il processo di ricarica. Oltre ai veicoli elettrici, Zeekr sta diversificando la sua offerta con modelli dal carattere sportivo, come la berlina Zeekr 007 GT, che debutterà in alcuni paesi europei entro il 2025.

L’espansione del marchio non si ferma qui. Zeekr potrebbe entrare in nuovi mercati, tra cui la Spagna, entro la fine del 2025, introducendo sia veicoli elettrici che una nuova linea di auto ibride plug-in. Durante il CES di Las Vegas, il CEO An Conghui ha annunciato che Zeekr si prepara a lanciare una nuova tecnologia “superibrida” in Europa.

Il sistema, descritto come un’ibridazione plug-in avanzata, sarà riservato ai modelli più grandi del marchio, come nuovi SUV e minivan previsti nei prossimi anni. “Questa tecnologia è più indicata per veicoli di grandi dimensioni,” ha spiegato Conghui, aggiungendo che per i segmenti più compatti Zeekr continuerà a puntare esclusivamente su soluzioni 100% elettriche.

Con l’acquisizione di Link & Co nel novembre 2023 per ottimizzare le risorse interne al gruppo, Zeekr si posiziona come una realtà versatile e innovativa, pronta a competere su scala globale. L’azienda si propone non solo di sfidare i leader consolidati, ma anche di offrire veicoli di alta qualità con tecnologie all’avanguardia. La Cina, da alcuni anni, ormai, propone prodotti molto interessanti capaci di adattarsi alle esigenze di un mercato in continua evoluzione come quello europeo.