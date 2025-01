Hyundai sta ampliando le sue strutture di sviluppo e ricerca in Europa

Hyundai Motor Group ha svelato un’importante progetto di espansione del proprio centro di ricerca e sviluppo (R&S) in Europa, rafforzando la sua presenza tecnologica e il suo impegno verso l’innovazione. Il progetto prevede l’aggiunta di oltre 25.000 metri quadrati di nuove strutture, tra cui un edificio di ultima generazione presso l’European Technical Center e un ampliamento significativo delle infrastrutture di prova al Nurburgring, il circuito tedesco.

La struttura di Hyundai al Nurburgring, attiva da oltre un decennio, è un punto di riferimento per i test di durata e prestazioni. Con l’espansione avviata, il centro guadagna 834 metri quadrati di spazi moderni, tra cui aree officina ampliate, dedicate alla manutenzione e alla diagnostica avanzata, laboratori specializzati, progettati per analisi e sviluppo tecnologico di precisione, stazioni di ricarica ad alta tensione, essenziali per il progresso dei veicoli elettrici.

Un altro pilastro dell’espansione è il nuovo Square Campus, che sarà inaugurato nel marzo 2025 presso l’Hyundai Motor Europe Technical Center, nella regione del Reno-Meno. Questo campus all’avanguardia, esteso su 25.000 metri quadrati, ospiterà il più grande dinamometro NVH d’Europa, per test approfonditi su rumore e vibrazioni. Ma anche dinamometri avanzati per telaio e gruppo propulsore, capaci di simulare condizioni di guida reali e laboratori dedicati alle tecnologie future.

L’espansione in Germania sottolinea la fiducia di Hyundai nell’ecosistema tecnologico e ingegneristico europeo. Tyrone Johnson, Managing Director dell’Hyundai Motor Europe Technical Center, ha ribadito l’importanza strategica di questa crescita. Secondo lui è una dimostrazione della mentalità innovativa del Gruppo e della sua volontà di superare costantemente i limiti.

Il Square Campus riflette l’impegno di Hyundai per uno sviluppo sostenibile. La struttura integrerà pannelli solari, pompe di calore e materiali ecologici per ridurre l’impatto ambientale. Tra gli elementi distintivi si possono citare spazi di lavoro flessibili, per favorire la collaborazione. Si troverà persino un giardino pensile, per migliorare il benessere dei dipendenti. Hyundai Motor Group si conferma dunque in prima linea investendo in tecnologie rivoluzionarie e infrastrutture sostenibili.