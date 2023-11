Auto elettriche, Nissan è pronta per i modelli Qashqai e Juke

La scelta è stata fatta e Nissan si prepara a sfornare due, anzi a dire il vero, tre nuovi modelli per lanciarli nel mercato delle auto elettriche. Qashqai e Juke sono pronte al grande salto, e con loro anche la Nissan Leaf. Cosa sappiamo in merito? Facciamo il punto della situazione per scoprire come saranno le auto di prossima uscita.

Le nuove Nissan Qashqai e Juke in arrivo

Chi ha prestato particolare attenzione alle auto presentate da Nissan all’ultimo Salone di Tokyo, avrà notato la presenza di tre modelli dai nomi sui generis: Hyper Urban Concept, Hyper Punk Concept e Chill-Out Concept. Insomma, tre concept che possono dire tutto e niente. Ma che invece dicono molto, visto che si tratta dei nomi provvisori dati alle tre vetture che arriveranno in futuro e che saranno al 100% elettriche. A tal proposito, il settore in questione potrebbe subire una grande svolta, visto che si parla con sempre maggiore insistenza delle batterie sostituibili per le auto elettriche. Tornado a bomba, il progetto Nissan è ormai chiaro. L’azienda investirà circa un miliardo di euro per assemblare le tre vetture nel suo stabilimento di Sunderland, in Inghilterra.

Non si conoscono le date d’uscita dei modelli in questione, poiché Nissan non ha ancora comunicato un calendario ufficiale in merito. Possiamo però iniziare a disquisire su come saranno i tre modelli di prossima lavorazione. Partiamo dalla più nota e attesa in versione auto elettrica, ossia la Nissan Qashqai. Il famoso crossover dovrebbe completare il suo restyling nel 2024 ormai alle porte. Per la versione elettrica ci sarà quindi un bel po’ da attendere. Per questa nuova versione ci si attende un design più dinamico e sportivo, con il ritorno di linee spigolose. Anche la firma luminosa a Led dovrebbe fare il suo gradito ritorno. Tra le caratteristiche si attende anche la presenza della tecnologia V2G (Vehicle to Grid), la quale consente al veicolo di immettere energia nella rete.

Auto elettriche, i nuovo modelli Nissan

Se la Qashqai è particolarmente attesa, certamente anche Juke e Leaf non passeranno nell’indifferenza più totale. Partiamo dalla prima: la Juke non sembra instradata verso il tradizionale restyling, e secondo gli esperti questo potrebbe essere un segnale che preannuncia l’imminente arrivo di una versione direttamente elettrica. Anche per questo motivo non si attendono stravolgimenti nel design, fermo restando che, come per la Qashqai, anche per la Juke saranno eliminati gli eccessi spigolosi visti nel prototipo di Tokyo. Concludiamo con la terza e ultima macchina che si avvia verso la sostenibilità tanto decantata dall’Unione Europea.

Si attende per tale modello un restyling ormai imminente che aprirà alla nuova generazione per un’auto che è ormai presente sul mercato già dal 2017 ed è la più anziana del terzetto. E probabilmente il 2024 si aprirà proprio con il lancio del veicolo in Version next generetation. Solo in un secondo momento, quindi, si passerà alla versione elettrica. Ad ogni modo, la politica della casa nipponica è chiara in tal senso, e ormai da tempo ha fatto sapere che il suo obiettivo è quello di produrre solo auto elettriche per il mercato del vecchio continente.