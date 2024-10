Nissan Murano: la nuova versione a distanza di 10 anni dalla precedente

Torna dopo 10 anni la Nissan Murano, un crossover ovviamente molto rinnovato nel design ma anche e soprattutto nella dotazione tecnologica. La nuova versione della Nissan Murano si presenta con uno stile più moderno e accogliente caratterizzato da una linea filante e meno imponente.

Com’è fatta la nuova Nissan Murano in arrivo a inizio 2025

Esteticamente la Nissan Murano mostra un design dalle linee pulite con il frontale nel quale emergono i fari a LED ultrasottili Crystal Cube uniti da una striscia lucida di colore nero. Sotto la calandra che nasconde la firma V-motion di Nissan creata dalle luci diurne a LED. Sul retro il tergicristallo è posto sopra al lunotto con l’elemento ottico a LED che correre da un lato all’altro dell’intera larghezza della coda del crossover. Il risultato è una firma luminosa distintiva che, soprattutto di notte, crea un effetto scenico riconoscibile.

Passando agli interni della Nissan Murano troviamo rivestimenti morbidi con sedili comodi dotati di tutte le tecnologie. Sono infatti raffreddati, riscaldati e massaggianti per sostenere i viaggiatori anche nei tragitti più lunghi. Grande attenzione anche ai sedili posteriori che sono sviluppati con il design Nissan Zero Gravity e alla presenza delle portiere posteriori che si aprono in maniera più ampia così da agevolare l’accesso e la discesa dall’auto.

Sulla plancia c’è una finitura esclusiva (Murano Glass) caratterizzata da texture che cambiano colore creando giochi di luce elaborati che si ispirano alle vetrate veneziane (da qui il nome del modello). Il pannello touch, derivato da quello presente nella Nissan Ariya, consente anche il controllo del climatizzatore. C’è un volante a fondo piatto riscaldato e sono stati previsti diversi vani e portaoggetti tra cui la superficie con il pad per la ricarica wireless.

In maniera forse un po’ sorprendente la Nissan Murano sarà disponibile solamente in versione con motore termico. Il crossover sarà alimentato dal motore VC-Turbo a benzina da 2 litri, 241 CV di potenza e 352 Nm di coppia massima. Il controllo della vettura è poi affidato a un cambio automatico a 9 marce con i comandi al volante. È inoltre possibile tra la trazione anteriore e quella integrale (standard o intelligente) con la presenza di ammortizzatori rinnovati e un servosterzo elettrico che assicura una precisione di guida maggiore e migliore.