Honda Prelude, primi avvistamenti nei test stradali

Il prototipo della nuova Honda Prelude è stato avvistato durante i test in Germania. Viene anticipato così l’arrivo della futura coupé giapponese a due porte, attesa (anzi, attesissima) per il 2026, esattamente 25 anni dopo la fine della produzione dell’iconica quinta generazione.

La concept car della Prelude è stata presentata lo scorso anno e ha fatto il suo debutto europeo al Goodwood Festival of Speed 2024. A giudicare dalle immagini del modello camuffato per i test su strada, la versione stradale ha mantenuto gran parte del design sportivo e raffinato che si è già visto. La linea frontale sottile unisce i fari affusolati, le maniglie delle portiere sono integrate e la barra luminosa posteriore attraversa probabilmente l’intera larghezza del veicolo.

Non è chiaro quali siano le specifiche sotto il cofano. Finora Honda ha confermato che la nuova Prelude adotterà una tecnologia ibrida. Tomoyuki Yamagami, ingegnere capo del progetto, ha sottolineato come questo modello rappresenti “non solo un nuovo capitolo nella storia ibrida, ma il culmine di 25 anni di innovazione e sviluppo pionieristico”.

È probabile che la Prelude utilizzi un sistema ibrido simile a quello dell’attuale Honda Civic hatchback. Questo combina un motore a benzina da 2,0 litri con due motori elettrici, offrendo una guida a emissioni zero in città e una spinta notevole. La Civic genera 181 CV e 315 Nm di coppia, permettendo di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi. La Prelude, però, si spera possa presentare una configurazione ancora più performante.

Il motore turbo da 324 CV della Civic Type R sarebbe tecnicamente compatibile con la Prelude. Yamagami però ha rivelato che al momento non ci sono piani per una versione ad alte prestazioni. Tuttavia, alcuni elementi della Civic Type R hanno influenzato lo sviluppo del telaio della nuova Prelude. La sesta generazione della Honda Prelude dovrebbe essere ufficialmente svelata il prossimo anno, con l’arrivo nelle concessionarie nel 2026.