Hyundai N, presto nuove elettriche compatte e accessibili

Di recente è stato annunciato che la Hyundai i20 N e i30 N non saranno più vendute in Europa, un duro colpo per chi cerca alte prestazioni senza svuotare il portafoglio. Questo annuncio segue quello dell’addio all’Europa della Toyota GR86 e della Subaru BRZ. Hyundai però non intende arrendersi e risponde a questa situazione proponendo nuovi modelli N elettrici, compatti e accessibili, per colmare il vuoto lasciato dalla i20 N e i30 N.

Hyundai N: l’obiettivo numero 1 sono nuove elettriche compatte e accessibili

Albert Biermann, Executive Technical Advisor della divisione Hyundai N e figura chiave che si occupa di questi modelli del brand coreano, ha recentemente presentato in Italia la nuova Hyundai IONIQ 5 N. Questo modello eroga 650 CV elettrici, ma evidenzia la necessità di ottimizzazioni in termini di dimensioni, peso e prezzo, visto che il costo di 76.900 euro in Italia la rende meno accessibile rispetto ai precedenti modelli N, posizionati intorno ai 30.000 e 40.000 euro.

Biermann sottolinea l’importanza di sviluppare un veicolo compatto dalle prestazioni elevate nella gamma N, indicando questo obiettivo come la sua priorità principale. L’intenzione è quella di presentare almeno una concept car ad alte prestazioni di piccole dimensioni, possibilmente due, entro la fine del suo incarico, impegnandosi a introdurre nuove vetture divertenti da guidare e finanziariamente accessibili, in linea con le Hyundai della gamma presentate fino ad ora.

Ci si può quindi aspettare l’arrivo di almeno una compatta N basata sulla nuova Integrated Modular Architecture (IMA) di Hyundai, che promette diversi miglioramenti rispetto all’attuale piattaforma E-GMP. La versatilità dell’IMA consente di adattarla a veicoli di diversi segmenti, offrendo sia batterie NMC che soluzioni LFP più economiche. Di fronte al declino delle sportive compatte a benzina, siamo ansiosi di vedere una nuova Hyundai N EV sul mercato quanto prima, sperando che mantenga le promesse.