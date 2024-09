Rivian, incendio nello stabilimento causato da un veicolo elettrico “parcheggiato al posto sbagliato”

L’incendio di qualche settimana fa, che ha colpito uno stabilimento Rivian, ha causato la distruzione di circa 50 veicoli. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e l’incendio è avvenuto in un parcheggio, senza coinvolgere la struttura. Al momento dell’incidente, la casa automobilistica statunitense, che di recente ha stretto una collaborazione con Volkswagen, non aveva ancora determinato la causa. Ora, sembra che il problema sia stato trovato.

Rivian, l’incendio di qualche settimana fa è partito da un veicolo elettrico con batteria difettosa

Secondo The Drive, che ha avuto modo di discutere della questione con una fonte interna allo stabilimento, l’incendio è partito da un veicolo con un problema critico alla batteria, “parcheggiato al posto sbagliato”. Il veicolo in questione, che doveva essere isolato, è stato invece caricato insieme al lotto dei veicoli elettrici da consegnare.

La fonte ha specificato che quel giorno la struttura era a corto di personale, dunque ad alcuni dipendenti sono stati assegnati compiti diversi dal solito. Il veicolo con il problema alla batteria è stato portato nell’area designata al parcheggio insieme ad altri veicoli che attendevano il via libera per essere consegnati.

La batteria difettosa del veicolo Rivian ha quindi preso fuoco, con le fiamme che hanno coinvolto anche i veicoli nelle vicinanze. I clienti che avrebbero dovuto ricevere i loro mezzi, secondo la fonte, hanno ricevuto veicoli con parti modificate che non corrispondono alla scelta fatta durante l’acquisto. Probabilmente l’attesa sarebbe stata troppo lunga e, con i veicoli elettrici da produrre nuovamente, ai clienti sono stati consegnati veicoli “provvisori”.

Nonostante le indagini siano ancora in corso, Rivian ha dichiarato che l’incidente non indica che ci sia un problema diffuso anche su altri veicoli del marchio. La casa automobilistica ha infatti specificato che in passato non ci sono stati richiami di questo genere e che quello di agosto è stato soltanto un caso isolato, riscontrato al di fuori della linea di produzione.