Hyundai e Kia lanciano un nuovo sistema per prevenire i furti

I ladri hanno le ore contate, o almeno è quanto si augurano gli sviluppatori del nuovo sistema antifurto progettato da Hyundai e Kia e che verrà testato su alcuni modelli. Si tratta di un dispositivo antifurto relativo al cilindro di accensione che verrà installato su Sportage, Soul e Forte.

Un nuovo sistema antifurto

In Corea del Sud li chiamano Kia Boys, e sono i ladri di automobili, a quanto pare particolarmente ghiotti proprio dei modelli prodotti dall’azienda sudcoreana. L’azienda ha quindi pensato bene di introdurre una nuova protezione per il cilindro di accensione. Progettato per i veicoli che non erano idonei per l’aggiornamento di sicurezza del software dell’anno scorso, il componente mira a rinforzare il corpo del cilindro di accensione e prevenirne la rimozione. Secondo gli sviluppatori, questo sistema dovrebbe appunto scongiurare il furto del veicolo. Ma sarà sufficiente?

È la domanda che naturalmente si pongono in tanti, e naturalmente ogni anno le case automobilistiche cercano di offrire nuove soluzioni al fine di prevenire i furti d’auto. A tal proposito, ricordiamo una interessante classifica relativa proprio alle auto più odiate dai ladri, ossia quelle macchine che propongono sistemi di antifurto particolarmente efficaci. Tornando a Hyundai e Kia, che hanno progettato questo deterrente, le auto sulle quali potrà essere istallato sono davvero poche al momento: Forte 2011-2016, Rio 2011-2021, Sedona 2014, Sportage 2011-2016 e Soul 2010-2022.

Hyundai e Kia, una soluzione gratuita

La buona notizia è che comunque questo antifurto è completamente gratuito, e Kia contatterà personalmente i clienti per comunicare loro in quale concessionaria (si spera la più vicina) possano recarsi per farselo installare. Ad ogni modo, i proprietari dei veicoli sopra citati potranno il portale Kia ufficiale dedicato al supporto clienti per chiedere appunto questo servizio di assistenza comunicando i propri dati e quelli del veicolo. Una volta installato l’antifurto, verranno aggiunte delle decalcomanie sui finestrini del veicolo per informare i ladri che sulla vettura che installato un antifurto avanzato, e scoraggiarne ogni eventuale azione.

Si tratta di una soluzione che potrebbe arginare o quanto meno limitare l’ondata di furti che ha colpito di recente le auto Hyundai e Kia. Quest’ultima, lo scorso anno ha installato software antifurto su circa 940.000 veicoli e ha distribuito più di 325.000 bloccasterzo. Per quanto riguarda invece i veicolo Hyundai, ecco quali modelli potranno ricevere questo antifurto sul cilindro di accensione: Accent 2011-2017 , Elantra Coupe 2013-2014, Elantra Touring 2011-2012, Genesis Coupe 2011-2012, Santa Fe 2011-2012 e 2011- 2012 Veracruz. Sulla questione è intervenuto anche Greg Silvestri di Kia America, il quale ha dichiarato:

“La sicurezza dei veicoli è una priorità assoluta per Kia e continuiamo ad agire per supportare i nostri clienti aiutandoli a proteggere i loro veicoli dai furti, che sono stati incoraggiati dai contenuti diffusi sui social media. Rinforzare il corpo del cilindro di accensione è l’ultimo passo per proteggersi da questi metodi di furto e incoraggiamo fortemente i proprietari di veicoli che non dispongono di immobilizzatori del motore e non sono in grado di ricevere il nostro aggiornamento del software di sicurezza a installare questa misura di sicurezza gratuita”.