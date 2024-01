Hyundai Bayon si rinnova con nuova griglia, schermo più grande e non solo

Per molti sarà un aggiornamento impercettibile, ma in realtà Hyundai sta facendo le cose con precisione chirurgica per questo upgrade riservato alla sua Bayon, l’urban SUV compatto e spazioso. Del resto, quando le intenzioni non sono quelle di stravolgere il design, i migliori ritocchi sono proprio quelli che non si notano, poiché servono esclusivamente a migliorare le performance generali del modello.

Un restyling chirurgico

Come detto, piccoli accorgimenti ma buoni, per Hyundai. L’azienda si è concentrata sui dettagli, ma non ha comunque disdegnato anche alcuni ritocchi estetici, visto che ormai la Bayon risultava indistinguibile in questo senso dal vecchio modello. Ora c’è una barra luminosa a tutta larghezza per collegare le luci diurne, scelta già utilizzata per molte altre Hyundai uscite negli ultimi tempi. Ci sono anche alcune sottili modifiche ai paraurti e alla griglia che riducono la quantità di plastica, la quale rimane in tinta con la carrozzeria. Nella parte posteriore invece troviamo luci di retromarcia recentemente rimodellate e ridefinite all’interno del paraurti.

Passiamo all’abitacolo, il quale presentava già grandi funzioni con tecnologie avanzate. Del resto Hyundai è tra le aziende che maggiormente si stanno concentrando sui miglioramenti tecnologici, come ad esempio l’accordo con Samsung per portare SmartThings nei suoi abitacoli. Gli interni erano dunque forniti di un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici che era standard in alcuni mercati, ma lo schermo principale di infotainment era troppo piccolo con i suoi 8 pollici, a meno che non si volesse pagare di più per ottenere quello da 10,25 pollici. La buona notizia invece è che per il 2024 il grande display sarà di serie su tutta la gamma e i Bayon di ogni paese saranno dotati di indicatori digitali. Inoltre, saranno disponibili gli aggiornamenti via etere per il sistema di navigazione.

Hyundai Bayon si rinnova

Non ci sono altre novità per quanto riguarda il restyling della Hyundai Bayon, ma come abbiamo visto l’azienda ha effettuato con precisione chirurgica alcuni accorgimenti che ora rendono il SUV compatto ancora più performante, e sostanzialmente anche più conveniente, visto che alcune migliorie sono state inserite di serie, come ad esempio il display più grande dei sistemi di infotainment, come abbiamo già visto. Non ci sono invece menzioni sui propulsori, quindi immaginiamo che rimarranno quelli di sempre. I clienti potranno quindi scegliere tra due versioni dello stesso motore tubolare a tre cilindri da 1,0 litri.

L’opzione base produce 98 CV, mentre il fratello maggiore aumenta la potenza fino a 118 CV. Bocche cucite da parte di Hyundai anche per quanto riguarda i prezzi. L’attuale Bayon parte da 21.570 euro nel mercato britannico, e non ci attendiamo un prezzo troppo dissimile anche per quello europeo. Probabilmente, se aumento ci sarà, si tratterà di un costo maggiore davvero impercettibile, così come lo sono del resto i cambiamenti effettuati sul veicolo.