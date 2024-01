Hyundai e Kia con la piattaforma SmartThings di Samsung, ecco come funziona

L’avanzamento tecnologico prosegue senza tregua e i grandi marchi non possono fare a meno di seguire tale itinerario. Ora Hyundai e Kia hanno stretto una partnership con Samsung Electronics per aggiungere ai propri modelli la piattaforma SmartThings, atta a migliorare la connettività dei veicoli. Di cosa si tratta?

Auto sempre più connesse

Se l’intelligenza artificiale promette che in futuro permetterà di costruire auto in pochi mesi, la tecnologia già adesso a disposizione continua a spingere verso la connettività. I servizi di connessione delle auto Hyundai e Kia saranno integrati organicamente con la piattaforma Internet of Things di Samsung. Ciò significa che i proprietari potranno controllare a distanza vari elettrodomestici attraverso comandi touch e vocali sui sistemi di infotainment di bordo delle loro auto. Per fare un esempio pratico, un conducente a bordo di una delle vetture dei suddetti marchi potrà la modalità Home nella propria auto mentre torna dal lavoro, così da avere già a disposizione ciò che gli occorre una volta a casa.

Ad esempio, potrò azionare il condizionatore, o avviare l’aspirapolvere o gli altri device collegati allo SmartThings di Samsung e quindi anche alle stesse auto connesse. Insomma, l’internet of things si fa sempre più performante e facile da usare, vista l’interconnettività dei vari device collegati tra loro. La piattaforma di Samsung si rivela inoltre particolarmente utile anche per coloro che hanno modelli elettrici, infatti con SmarThings è possibile controllare il consumo energetico del veicolo (oltre che della propria casa) e regolare i tempi di ricarica (e di consumo).

Hyundai e Kai a braccetto con Samsung

Le due case automobilistiche sudcoreane abiliteranno la tecnologia attraverso aggiornamenti via etere che andranno ad arricchire i sistemi di infotainment dei loro veicoli. A tal proposito, Haeyoung Kwon, vicepresidente del Centro di sviluppo infotainment di Hyundai e Kia, ha dichiarato: “Questa è un’opportunità per rendere i servizi Car-to-Home e Home-to-Car dell’auto connessa più convenienti in vari campi. Abbiamo in programma di accelerare il nostro sviluppo tecnologico per rendere sempre più significativi i viaggi globali dei clienti Hyundai e Kia.

“Questa collaborazione consentirà la comunicazione da casa a macchina e servizi integrati di gestione dell’energia domestica ottimizzati per gli stili di vita futuri. Collegando la piattaforma SmartThings ai veicoli, saremo in grado di migliorare significativamente l’esperienza del cliente sia a casa che in macchina”. Riguardo al rollato non si ha ancora una data, né si sa per quale mercato sarà immediatamente disponibile, a parte quello in patria.