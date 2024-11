Honda, l’inaspettato successone del primo SUV elettrico negli States

Il Prologue di Honda, primo SUV elettrico della casa giapponese, si è incredibilmente affermato con successo sul mercato americano. Non solo, la sua domanda è persino in crescita. Perché tanto clamore? Nonostante la sua recente introduzione, ha rapidamente raggiunto il quinto posto tra i veicoli elettrici più venduti negli Stati Uniti. Il Prologue ha ottenuto oltre 12.600 esemplari distribuiti nel terzo trimestre. La casa giapponese veniva da un pesantissimo zero nelle precedenti statistiche.

I dati indicano che l’Honda Prologue è stato superato solo dai modelli affermati come Tesla Model Y, Model 3, Cybertruck e Ford Mustang Mach-E. A ottobre, le vendite del Prologue hanno superato le 4.100 unità, battendo l’americanissima Mustang Mach-E che ha raggiunto 3.313 unità nello stesso mese.

Questa crescita di Honda nel mercato EV è particolarmente impressionante, considerando che non aveva completamente venduto veicoli elettrici negli Stati Uniti l’anno scorso. Ad oggi, le vendite del Prologue nel 2024 hanno raggiunto quota 18.309, un salto significativo rispetto ai numeri dello scorso anno.

Disponibile dal mese di marzo, questo SUV elettrico sfrutta la piattaforma Ultium di General Motors, con un’autonomia fino a 475 chilometri per singola ricarica, offrendo così un’ampia copertura per i viaggi. La piattaforma è condivisa con modelli di Chevrolet, Cadillac e GMC. Honda, però, ha differenziato nettamente il Prologue, dotandolo di sospensioni anteriori e posteriori multi-link per una guida più sportiva.

Nell’abitacolo, l’integrazione con Google, il supporto Apple CarPlay e Android Auto completano l’offerta tecnologica interessante e diversa dai modelli GM che hanno abbandonato questo supporto.

Il prezzo del Prologue parte da 47.400 dollari per il modello EX a trazione anteriore. Grazie al credito d’imposta federale di 7.500 dollari, i clienti possono ottenerlo per meno di 40.000 dollari (tasse escluse).

Anche se Honda ha atteso per introdurre il suo primo SUV elettrico negli Stati Uniti, il Prologue ha già dimostrato di poter tenere testa ai principali competitor sul mercato. Insieme ai nuovi veicoli elettrici di GM, come Chevy Equinox e Blazer, il Prologue sta registrando vendite in forte crescita negli Stati Uniti. Anche se stiamo assistendo a un rallentamento nel mercato delle auto elettriche, case automobilistiche come Honda e GM stanno dimostrando con risultati concreti che la domanda è tutt’altro che esaurita. Con l’offerta di modelli con autonomia estesa, tecnologicamente avanzati e a prezzi accessibili, Honda e GM stanno rispondendo adeguatamente alle esigenze del mercato.