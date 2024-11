Mercato auto Italia in calo del 9,1%: i modelli più venduti a ottobre 2024

Il mercato auto italiano continua a registrare dati negativi in questo 2024. Nel mese di ottobre, le vendite sono scese del 9,1% rispetto al 2023. Le auto immatricolate sono state 126.488, mentre nel 2023 ammontavano a 139.078. I dati negativi degli scorsi mesi hanno portato la differenza con il 2023 ad un +0,96%, con 1.328.663 veicoli immatricolati, contro 1.316.001 unità del 2023. Se anche i mesi di novembre e dicembre registreranno vendite in calo, il mercato automobilistico italiano potrebbe terminare l’anno in negativo.

Mercato auto, ottobre 2024 disastroso per l’Italia

L’analisi delle vendite per tipologia di alimentazione mostra che le auto a benzina hanno registrato 35.314 immatricolazioni, con un calo del 9,5% e una quota di mercato del 27,5%. Prosegue la flessione delle auto diesel, che hanno totalizzato 16.774 unità, segnando un crollo del 22% e attestandosi al 13,1% del mercato.

Le vetture a GPL hanno raggiunto 11.768 immatricolazioni, con una flessione del 16,3% e una quota del 9,2%. Il mercato del metano risulta ormai marginale, con sole 3 unità immatricolate nel mese di ottobre.

Le ibride si confermano leader di mercato con 54.936 unità, registrando una leggera flessione dello 0,7% ma mantenendo una quota dominante del 42,8%. Per quanto riguarda le Plug-in, sono state immatricolate 4.363 unità, con un calo del 25,6% e una quota del 3,4%.

Le auto elettriche, dopo il picco di settembre, hanno subito una nuova flessione attestandosi a 5.067 unità, con un calo del 12,7% e una quota di mercato del 4%. Vediamo ora nel dettaglio i modelli più venduti in Italia a ottobre 2024.

Auto ibride

Fiat Panda: 7.049

Toyota Yaris Cross: 3.314

Toyota Yaris: 2.649

Ford Puma: 2.384

Jeep Avenger: 2.372

Kia Sportage: 1.797

Toyota C-HR: 1.335

Fiat 600: 1.129

MG3: 1.040

Suzuki Swift: 1.019

Auto a benzina​

Volkswagen T-Cross: 2.583

Opel Corsa: 2.424

Peugeot 208: 2.316

Jeep Avenger: 2.016

Toyota Aygo X: 2.010

Citroen C3: 1.912

Mg ZS: 1.657 1.657

Volkswagen T-Roc: 1.333

Hyundai i10: 1.302

Volkswagen Polo: 1.190

Auto diesel

Volkswagen Tiguan: 1.570

Mercedes GLA: 942

BMW X1: 916

Volkswagen Golf: 864

Audi Q3: 783

Volkswagen T-Roc: 692

Bmw Serie 1: 672

Alfa Romeo Tonale: 595

Fiat Tipo: 581

Mercedes Classe A: 505

Auto a GPL

Dacia Sandero: 3.864

Renault Clio: 1.472

Renault Captur: 1.414

Dacia Duster: 1.065

Dr 5.0: 802

Dacia Jogger: 531

Kia Sportage: 337

Dr 3.0: 275

Hyundai i20: 258

Dr 6.0: 234

Auto elettriche

Volvo EX30: 450

Porsche Macan: 316

Tesla Model Y: 261

Peugeot 208: 249

Renault 5: 220

Tesla Model 3: 212

Jeep Avenger: 196

BMW iX1: 164

Citroen e-C3: 151

Mercedes EQA: 144

Auto ibride Plug-in

Ford Kuga: 333

Byd Seal U: 286

Toyota C-HR: 239

Volvo XC60: 235

Jeep Renegade: 205

Audi Q5: 179

Jeep Compass: 177

Bmw X1: 174

Porsche Cayenne: 124

Cupra Formentor: 124

Auto a metano