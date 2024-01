Green NCAP è un ente europeo indipendente che valuta le performance energetiche e ambientali delle vetture vendute in Europa. I test includono tre aree distinte: la qualità dell’aria, l’efficienza energetica e le emissioni di gas a effetto serra. Come ogni anno, anche il 2023 ha avuto dei modelli capaci di distinguersi rispetto alla concorrenza. Determinare i migliori esponenti delle varie categorie ha messo a dura prova gli analisti, dato il crescente numero di BEV in commercio. Con la transizione ecologica in pieno corso, le case propongono delle vetture di qualità sempre maggiore, pure dal punto di vista delle emissioni nell’ambiente.

A imporlo non è solo la maggiore presa di consapevolezza della potenziale clientela, bensì le istituzioni politiche. Ancor prima del 2035, quando scatterà il bando dei motori endotermici, le leggi saranno inasprite dal nuovo protocollo Euro 7. In vista dell’importante svolta, i produttori hanno confezionato varie proposte da monitorare. Andiamo allora a scoprire quali veicoli hanno saputo distinguersi nel report stilato da Green NCAP.

Le auto più ecologiche del 2023 secondo Green NCAP

Partendo dalle full electric e piccole, il verdetto è inatteso. Infatti, a imporsi sulle rivali è stata la GWM Ora 03 (Ora Funky Cat). Questa berlina di medie dimensioni porta la firma di un colosso cinese quale Great Wall Motor. Dal design tondeggiante e dal gusto retrò, l’abitacolo è rifinito con particolare cura. In particolare, spiccano il rivestimento in finta pelle della plancia e la spaziosità. Il via alle vendite è atteso nella prossima primavera, probabilmente a prezzi dai 30.000 euro. In rapporto alla dotazione di serie, è un’opzione davvero interessante.

Tra le berline, Green NCAP ha deciso di premiare la Tesla Model S, mentre la Renault Kangoo E-Tech è la numero uno delle monovolume compatte. Dei SUV “small size”, trionfa la Volkswagen ID.5, espressione della capacità del marchio tedesco, che attualmente non sta attraversando un periodo tanto positivo.

Per quanto riguarda i veicoli a benzina, brilla la Skoda Kamiq, mentre tra i diesel la palma spetta alla Opel Mokka.

I veicoli più performanti di Green NCAP sono al 100% elettrici, intrinsicamente più puliti dei mezzi a combustione interna, poiché non rilasciano sostanze inquinanti durante la circolazione. A tal proposito, il principale scoglio da superare è rappresentato dalla quantità di smog creata durante la fabbricazione delle batterie. Un aspetto sul quale le aziende sono impegnate a trovare una soluzione concreta. Tuttavia, sono presenti pure le proposte diesel e a benzina, così da rendere onore e merito alle aziende impegnate nel rendere i rispettivi propulsori più efficienti e puliti. Le migliori macchine del 2023 vantano delle performance energetiche impressionanti. Ad esempio, la GWM Ora 03 (Ora Funky Cat) consuma in media 12,5 kWh ogni 100 km, un valore molto basso per una BEV.