Apple Car “abbassa la cresta”: una brusca frenata

Apple ha dovuto ridimensionare le sue ambizioni riguardo alla Car, la sua auto a guida autonoma. Inizialmente, il modello doveva raggiungere addirittura il quinto livello, ovvero il massimo in assoluto, indipendentemente dagli scenari e senza nessun conducente a bordo. Invece, stando alle ultime informazioni, gli ingegneri sarebbero riusciti a ottenere appena il livello 2+, ovvero un veicolo dotato di cruise control adattivo e tecnologia di mantenimento della corsia.

Il guidatore è chiamato a prestare attenzione a quanto avviene sulla strada. Si tratta, insomma, di un passo indietro per la compagnia a stelle e strisce, che ha investito centinaia di milioni di dollari nel progetto. Apple ha l’intenzione di renderlo redditizio, ma la concorrenza è folta e agguerrita, soprattutto perché altri brand hanno preso il comando. È il caso di Xiaomi, Huawei e anche Google mediante Waymo: ciascuno di loro ha intrapreso la medesima direzione.

Apple Car: il tempo stringe

Attualmente, la società non ha nemmeno rilasciato un prototipo e continua a testare la sua tecnologia su Lexus. Prima di vederla alla luce, occorrerà pazientare, almeno fino al 2028, e, come abbiamo detto in precedenza, con un sistema di autonomia inferiore rispetto a quanto promesso in apertura del progetto.

Il proposito di Apple consiste nel rilasciare la sua macchina il più rapidamente possibile, al fine di renderla conveniente dal punto di vista economico, anche se arriva soltanto al livello 2+. Tuttavia, in futuro, il produttore a stelle e strisce potrebbe rilasciare un aggiornamento, alzandolo al livello 4. Niente di ufficiale finora; tuttavia, Apple dovrà darsi parecchio da fare, altrimenti lo scenario inizierebbe a complicarsi.

In particolare, Apple avrà il compito di misurarsi con Sony, che all’inizio del 2024, in partnership con Hyundai, ha presentato l’Afeela. Una berlina elettrica all’avanguardia, in uscita nel 2025, con il via alle consegne ai clienti americani a partire dai primi mesi del 2026. Afeela proporrà la guida autonoma di livello 2 o anche 3, se i lavori andranno a meraviglia. Finora, l’unica azienda ad avere ottenuto il via libera al livello 3 negli Stati Uniti è Mercedes.

Le sfide poste lungo il cammino di Apple sono numerose e ostiche. Innanzitutto, ha il compito di realizzare un sistema affidabile e sicuro. Un proposito parecchio complesso da portare a termine, che richiede anni di ricerca e sviluppo. In secondo luogo, le rivali dimostrano di avere le idee chiare e proveranno a metterla in ombra, anche battendola sul tempo. L’esempio di Sony ne è la tangibile dimostrazione: senza squilli di tromba, la società ha già svelato la showcar. Infine, trovare un modo per renderla appetibile ai consumatori impone un lavoro certosino, in termini di innovazione, tecnologia e convenienza.