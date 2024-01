Assicurazioni auto elettriche alle stelle un UK, perché si paga il doppio?

I premi assicurativi per i veicoli elettrici sono raddoppiati. Il costo delle assicurazioni per le auto elettrice costa praticamente il doppio rispetto ai veicoli con motore a combustione. L’allarme arriva dal Regno Unito e rappresenta un problema che probabilmente nessuno si aspettava.

Tariffe alle stelle

Da noi sono partiti gli incentivi auto per l’acquisto di veicoli elettrici. Rottamando il proprio veicolo inquinante poi si ha diritto a un ulteriore sconto e in questo caso la somma viene decurtata fino a 5000 euro. Si tratta di incentivi importanti che faranno gola a molti automobilisti nostrani, i quali in questo modo saranno quindi spinti all’acquisto di una nuova vettura a zero emissioni. Certo, se anche da noi però le assicurazioni dovessero fornire premi che costano il doppio di quelli proposti per i veicoli a combustione, allora la cosa sarebbe alquanto scoraggiante. A quanto pare, è proprio ciò che sta accadendo nel Regno Unito.

Secondo i dati, i premi assicurativi in UK sono aumentati del 50% rispetto al 2023. Gli assicuratori automobilistici in Gran Bretagna hanno confutato le accuse di profitto a seguito di questo massiccio aumento, ma confutazioni a parte, l’aumento rimane. A cosa è dovuto questo aumento delle tariffe? Gli assicuratori rispondono che i premi sono determinati dai costi e dalla frequenza dei sinistri. Sostengono inoltre che le richieste di risarcimento per danni accidentali ai veicoli elettrici sono il 35% più costose rispetto a riparazioni comparabili per veicoli con motore a combustione. Insomma, i britannici devono prendere atto di tale situazione e a quanto pare c’è davvero poco da fare.

Assicurazioni auto elettriche, una mazzata inaspettata

I premi assicurativi per i veicoli elettrici sono saliti a una media di 1.344 sterline nel Regno Unito. Una vera e propria mazzata tra capo e collo che i britannici proprio non si aspettavano per questo 2024 appena iniziato. Da parte delle compagnie assicurative non mancano le spiegazioni relative a tale aumento. Sono diversi i fattori che hanno contribuito a tutto ciò, l’elevato costo delle riparazioni, la carenza di meccanici addestrati nella manutenzione dei veicoli elettrici e i tempi prolungati di garage per questi veicoli. Insomma, una serie di elementi che portano ad aver raddoppiato il costo delle assicurazioni. Dai fattori elencati appare chiaro comunque che tale situazione potrebbe prima o poi ripercuotersi anche da noi.

Le compagnie di assicurazioni potrebbero comunque decidere di approfittarsi della situazione britannica per giustificare anche i loro aumenti in merito ai premi per i veicoli elettrici. Carl Shuker, Howden Group Holding CEO per il Regno Unito e l’Irlanda, ha dichiarato: “I tempi di riparazione aumentano, il costo dei componenti aumenta e probabilmente vedrai più veicoli elettrici ammortizzati perché i valori residui sono particolarmente bassi al momento”. Se a questo ci aggiungiamo anche altre problematiche legate all’Europa, ecco che la traversata delle auto elettriche si fa sempre più difficile. Il costo della vita in aumento, e in aggiunta le infrastrutture di ricarica dei veicoli ancora non soddisfano pienamente la clientela. Se a tutto questo ci aggiungiamo anche assicurazioni più costose, ecco che la rivoluzione dell’elettrico rischia inesorabilmente di fallire.