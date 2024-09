General Motors, è crisi nera tra richiami e licenziamenti

General Motors sta attraversando un momento delicato, ne abbiamo parlato più volte. Il colosso americano si ritrova in una situazione di grande tensione dovendo affrontare sia problemi legati ai richiami di veicoli che la possibilità di licenziamenti significativi.

Sul fronte dei tagli occupazionali, la casa automobilistica americana potrebbe ridurre la forza lavoro di quasi 1.700 dipendenti presso il suo stabilimento di Fairfax Assembly, quello situato in Kansas. L’indiscrezione a proposito di General Motors, confermata da diverse fonti vicine all’azienda oltre che da un portavoce ufficiale, indica che i licenziamenti avverranno in due fasi. Graduali o meno che siano, è una notizia che è una batosta anche emotiva per un orgoglio nazionale.

La prima ondata di licenziamenti, prevista per il 18 novembre, interesserà 686 lavoratori a tempo pieno e 250 temporanei. La seconda, programmata per il 12 gennaio dell’anno prossimo, coinvolgerà altri 759 dipendenti a tempo pieno, che verranno temporaneamente sospesi.

Tali sviluppi negativi sono collegati alla decisione di General Motors, annunciata lo scorso maggio, di interrompere temporaneamente la produzione del Cadillac XT4 in Kansas a partire da gennaio. In questo modo, dunque, è dovuta arrivare anche la sospensione di parte del personale fino a fine 2025, momento in cui riprenderanno le attività per la Chevrolet Bolt EV e la stessa XT4 sulla medesima linea di assemblaggio.

In una dichiarazione a Reuters, un portavoce di General Motors ha spiegato: “Come già comunicato a maggio, GM sta investendo circa 390 milioni di dollari nell’impianto di Fairfax per aggiornare le linee di produzione alla nuova Chevrolet Bolt EV. Durante questo processo, i dipendenti saranno temporaneamente sospesi fino alla ripresa della produzione, prevista per la metà del 2025”.

Oltre ai licenziamenti, General Motors, però, si trova a gestire anche un vasto richiamo di veicoli. Sono circa 450.000 i pick-up e SUV che saranno richiamati negli States a causa di un malfunzionamento della spia di avvertimento del livello del liquido freni. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha imposto il richiamo massiccio per modelli come Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500, Chevrolet Tahoe, Suburban, GMC Yukon, Yukon XL, e le Cadillac Escalade ed Escalade ESV, tutti veicoli prodotti dal 2023 in poi.