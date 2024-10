Ford Mustang, presto anche in versione berlina: Porsche trema

Le vendite di Ford continuano a scendere. Il mese di settembre registra un calo dell’11% per l’Ovale Blu. Tuttavia, Ford non ne vuole sapere di reintrodurre sul mercato auto “noiose” come Fiesta e Focus, che però negli anni sono state apprezzate da milioni di automobilisti. Il futuro è elettrico, anche se negli ultimi tempi la strategia è cambiata, tendente più verso i modelli termici. Tra queste ci sono nuove Mustang in arrivo, tra cui una berlina a quattro porte e una versione fuoristrada. Nonostante le poche informazioni, c’è chi già immagina come potrebbe essere la berlina coupé.

Ford, la nuova Mustang sfiderà Porsche: ecco come potrebbe essere la versione berlina

Secondo il dirigente della divisione elettrica del marchio, “le persone non capiscono i vantaggi delle auto elettriche”. Nel frattempo la sua divisione ha registrato perdite per 2,5 miliardi di dollari nei primi mesi del 2024. Per questo motivo, Jim Farley intende puntare sulla popolarità della Mustang per lanciare nuovi modelli e risollevare le vendite del marchio. Attenzione però, perché questa, come dichiarato dall’amministratore delegato dell’Ovale Blu, non diventerà mai elettrica. Per gli appassionati non può che essere una grande notizia.

Ora che l’acerrima nemica Dodge è fuori dai giochi, con l’arrivo della Charger Daytona, prima muscle car elettrica al mondo, Farley intende far entrare la Mustang in nuovi segmenti. La Mustang in versione berlina potrebbe infatti sfidare marchi come Porsche e non solo. L’intenzione del marchio, quindi, sembra piuttosto chiara.

Abbandonare i “volumi” o, come le ha definite Farley, “auto noiose” che piacciono al grande pubblico, per puntare ad auto di nicchia e di lusso, producendo meno e guadagnando di più. Tutto questo mentre si continuano a sviluppare nuove tecnologie per auto elettriche, nella speranza che queste spopoleranno da un momento all’altro. Al momento i numeri non danno ragione a Ford e chissà se sarà capace di dimostrare il contrario. Nel frattempo possiamo dare uno sguardo a quello che potrebbe essere il design della nuova Ford Mustang in versione berlina.