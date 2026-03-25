Ford Mustang Mach-E, nuovo aggiornamento su più fronti

C’è chi aggiorna un modello perché semplicemente “deve”. E chi lo fa perché ha capito che nel segmento dei crossover elettrici premium fermarsi, anche solo per una stagione, significa cedere terreno a rivali che non dormono. Ford appartiene, per necessità, alla seconda categoria.

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La nuova Mustang Mach-E arriva con un aggiornamento che tocca più livelli contemporaneamente: estetica, autonomia, sicurezza attiva e tecnologia di bordo. Non un restyling di facciata.

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Il pezzo forte è la GT California Special, limited edition che pesca nell’immaginario della Mustang 1968. Cerchi da 20 pollici Carbonized Grey, badge GT/CS, accenti Rave Blue e una grafica al tramonto sul cofano: un condensato di nostalgia americana confezionato per chi vuole un’auto elettrica senza dimenticare da dove viene il mito. All’interno, finiture Navy Pier e sedili in ActiveX e Miko completano un abitacolo che bilancia sportività e uso quotidiano senza eccessi.

Sul fronte autonomia, i nuovi pneumatici a bassa resistenza al rotolamento sulle versioni Premium Extended Range cambiano le carte in tavola. La trazione posteriore tocca i 615 km WLTP, la trazione integrale si ferma a 555 km. Numeri da vertice di categoria, da leggere con la consueta cautela, ma comunque significativi nell’affrontare l’annosa questione dell’autonomia reale.

Tra le novità più concrete sul piano della sicurezza attiva debutta il Clear Exit Assist: un sistema ADAS che rileva ciclisti e pedoni in avvicinamento prima che il passeggero apra la portiera. Una funzione pensata per la mobilità urbana mista, dove l’errore umano si paga caro.

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Due nuove colorazioni, Race Red e Adriatic Blue-Green, e l’estensione del sistema di guida hands-free BlueCruise su Ford Puma, Puma Gen-E, Ranger PHEV e Kuga a partire dall’estate 2026 completano un aggiornamento che Ford riassume, con le parole del suo manager europeo Christian Weingaertner, come la “risposta a quello che i clienti chiedono”, dagli aggiornamenti over-the-air ai potenziamenti hardware.