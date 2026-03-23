Ford Fusion, il ritorno prende forma? Ecco come potrebbe essere

Il designer jlord8 ha immaginato una terza generazione della Ford Fusion reinterpretata in chiave moderna, applicando a una carrozzeria da berlina o fastback il linguaggio stilistico della Mustang Mach-E, modello che fin dal debutto ha generato discussioni proprio per l’utilizzo del nome Mustang su un SUV elettrico.

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Ford Fusion: ecco come viene immaginata una nuova generazione

Il render trasferisce sulla ipotetica Fusion diversi elementi della Mach-E, tra cui i fari aggiornati, un frontale dal disegno molto attuale e cerchi elaborati con pinze freno rosse, restituendo un’immagine più dinamica rispetto alla Fusion prodotta in due generazioni tra il 2005 e il 2020. Sui social il progetto ha raccolto reazioni positive, accompagnate da proposte alternative sul nome, con chi suggerirebbe denominazioni come Cougar o GalaxE e chi si spingerebbe fino a immaginare un rilancio della storica Falcon, a patto di abbinarla alla trazione posteriore e a un motore V8.

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Al momento Ford avrebbe bisogno di novità capaci di rafforzare un’offerta che, al di fuori dei SUV e della Mustang, fatica a trovare modelli trainanti nel segmento delle auto tradizionali. Nei primi due mesi del 2026 il marchio avrebbe registrato una flessione complessiva di circa il 5 per cento, contenuta soprattutto grazie al buon andamento della gamma SUV, mentre la famiglia F-Series avrebbe accusato un calo superiore al 17 per cento con la Chevrolet Silverado ormai distante appena 16.000 unità, un dato che rende meno scontato il proseguimento di quello che nel 2026 potrebbe diventare il cinquantesimo anno consecutivo di dominio Ford nel segmento dei pick-up full size.

Alle difficoltà commerciali si aggiungono i problemi sul fronte della qualità. Ford ha chiuso il 2025 con 153 campagne di richiamo, il numero più alto tra tutti i costruttori, e il 2026 non sembra aver invertito la tendenza, con quasi 7,5 milioni di veicoli già coinvolti entro metà marzo, un ritmo che lascia intravedere la possibilità di un nuovo primato negativo.

Un insieme di fattori che rende comprensibile il fascino esercitato dall’idea di una Fusion rinata con un’impostazione più moderna ed emozionale, anche se per il momento resta confinata al mondo dei render e Ford non ha dato alcuna indicazione di voler tornare a occupare quel segmento.