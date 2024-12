Ford Puma Gen-E: svelati prezzi e specifiche del nuovo SUV elettrico

La Ford Puma è attualmente l’auto del marchio più venduta in Europa. Non è quindi difficile immaginare perché la casa automobilistica dell’Ovale Blu ha deciso di proporre anche una versione elettrica di questo modello. La gamma del popolare B-SUV, che ha debuttato nel 2019, si è infatti ampliata con l’arrivo della variante 100% elettrica Gen-E. Questo modello va a completare la gamma a zero emissioni del marchio, composta finora da Explorer, Capri e Mustang Mach-E. A causa del flop delle prime due citate, Ford ha deciso di licenziare 4.000 dipendenti in Europa.

Ford Puma Gen-E, svelata la versione elettrica: ordini già partiti

La Ford Puma Gen-E misura 4,21 metri di lunghezza, 1,81 metri di larghezza e 1,56 metri di altezza, con un passo di 2,59 metri. Nonostante le sue dimensioni contenute, dispone di un grande bagagliaio da 574 litri, superiore ai già generosi 456 litri del modello termico. A questo si aggiunge un frunk anteriore da 43 litri.

Esteticamente, la nuova arrivata si differenzia dalla Puma a benzina attraverso una serie di piccoli ritocchi estetici. La modifica più evidente è senza dubbio la calandra, che è chiusa e si ispira alla Mustang Mach-E, mentre i fari hanno la tecnologia Matrix LED. I cerchi in lega, disponibili in 17 e 18 pollici a seconda della versione, e lo spoiler sono stati progettati per ottimizzare l’aerodinamica. Inoltre con questo modello debuttano anche colori esclusivi per la carrozzeria, come il Giallo Electric e il Blu Digital Aqua.

L’abitacolo è dominato da due schermi: uno da 12,8 pollici per la strumentazione digitale e un altro touch da 12 pollici per l’infotainment Ford SYNC 4, che include navigazione connessa al cloud e connettività wireless via Apple CarPlay e Android Auto. Disponibile anche l’assistente vocale Alexa, sviluppato da Amazon. Il selettore del cambio a leva è posizionato dietro il volante. Quattro le modalità di guida disponibili. La Ford Puma Gen-E dispone anche di cruise control adattivo intelligente con arresto, partenza e mantenimento della corsia.

Il nuovo B-SUV elettrico combina un motore da 168 CV (124 kW) con una batteria NCM (nichel, cobalto, manganese) da 43 kWh di capacità. Questa promette un’autonomia di 376 km, stimati secondo il ciclo WLTP, e un consumo di 13,1 kWh/100 km. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 8 secondi, mentre la velocità massima è di 160 km/h. Per quanto riguarda la ricarica, raggiunge un picco di 100 kW in corrente continua e passa dal 10 all’80% in 23 minuti.

La gamma sarà composta da due livelli di allestimento: Standard, con prezzo di partenza di 34.884 euro, e Premium, con prezzo di 37.183 euro. Gli ordini sono già aperti, anche se le prime consegne sono previste per la primavera del 2025. La produzione avverrà a Craiova, Romania, mentre i motori elettrici saranno prodotti nella fabbrica di Halewood, Regno Unito.

“La Ford Puma ha una grande storia di successi, apprezzato per il suo design sportivo e le sue caratteristiche di guida combinate con una praticità unica e una capacità del bagagliaio ai vertici della categoria”, ha dichiarato Jon Williams, direttore generale di Ford in Europa. “La Puma Gen-E è la nostra migliore Puma fino ad oggi, con l’esperienza di guida più divertente finora, combinata con un motore elettrico incredibilmente efficiente in termini di consumo energetico. E il nuovo GigaBox, ancora più grande, offre una capacità di carico bagagli impareggiabile”.